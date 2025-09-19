Gendarmes hallaron petroglifos y fragmentos de vasijas en Calingasta tras una denuncia en redes sociales

Integrantes de la Sección “Calingasta” de Gendarmería Nacional intervinieron en un procedimiento que terminó revelando un valioso hallazgo arqueológico. Todo comenzó cuando los uniformados tomaron conocimiento, a través de publicaciones en redes sociales, de un posible hecho de daños sobre elementos históricos.
Ante la alerta, los efectivos se trasladaron hasta la Ruta Provincial N° 406, donde constataron la presencia de petroglifos y morteros, signos de antiguas manifestaciones culturales. De inmediato, dieron aviso al Fiscal Federal de San Juan, quien dispuso la intervención de la Dirección de Patrimonio Cultural para preservar el sitio.
Especialistas de ese organismo acudieron al lugar para realizar un relevamiento detallado, incluyendo tomas fotográficas y análisis del estado de conservación. Durante la inspección, los profesionales detectaron fragmentos de vasijas, que fueron cuidadosamente levantados y trasladados al Museo de Patrimonios Culturales y Arqueológico de San Juan.
El procedimiento se enmarca en la Ley Nacional 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, que resguarda este tipo de bienes.