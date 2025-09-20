sábado 20 de septiembre 2025

Oficial

ANSES: bono más aumento, en cuánto queda la jubilación mínima de octubre

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) anunció una suba y que se otorgará un extra más.

Por Gabriel Agüero
ANSES

ANSES

Los jubilados y pensionados de ANSES tendrán buenas noticias para octubre de 2025. Es que se confirmó que tendrán un aumento en la jubilación, como así también el bono extra, que será igual al de septiembre. Cae de cajón que el aumento será del 1,9% que es lo que arrojó el INDEC sobre la inflación en el último mes.

Por su parte, la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) sube a $261.089,95 y, con el refuerzo, llega a $331.089,95. Mientras que las pensiones no contributivas (PNC) por invalidez o vejez quedan en $228.453,71, que con el bono se elevan a $298.453,71.

En tanto, la Pensión para Madres de 7 hijos se ubica directamente en $396.362,44, ya que percibe el bono completo.

image
Becas PROGRESAR de ANSES

Becas PROGRESAR de ANSES

ANSES: cuánto cobra un jubilado de la mínima en octubre

En el caso de la jubilación mínima, el monto sin bono pasa a $326.362,44. Con la Compensación Económica de $70.000, el haber alcanza los $396.362,44.

De esta forma, el bono de $70.000 se paga nuevamente en octubre sin cambios: en forma íntegra para quienes perciben la mínima y de manera proporcional para el resto de los beneficiarios, con un tope de $396.362,44.

Calendario de pagos de octubre de ANSES

Pensiones No Contributivas (PNC):

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 8 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de octubre (podría modificarse por el feriado).

Jubilados y pensionados con haberes que no superan el mínimo:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre.
  • DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre.
  • DNI terminados en 2: viernes 10 de octubre (sujeto a cambios).
  • DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.
  • DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.
  • DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.
  • DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.
  • DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.
  • DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.
  • DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre.
