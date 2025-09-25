Es madre de tres, lleva 9 años inscripta en el IPV y un "accidente doméstico" la llevó a presenciar el sorteo de viviendas en vivo

Este jueves se vive con muchas expectativas en San Juan. Sucede que en el interior de la sala de juegos de la Caja de Acción Social (CAS) se desarrolla desde las 8 de la mañana el segundo sorteo de viviendas del IPV . En evento de estas características generalmente congrega una gran cantidad de sanjuaninos que llegan con ansias y esperanzas hasta las puertas de la repartición del Estado, pero en esta oportunidad fueron pocos los que se arrimaron para ver el sorteo en vivo.

Una de las pocas que llegó minutos pasadas las 8 de la mañana fue Carla Názara , una joven de 25 años que arribó hasta el edificio de calle Santa Fe acompañada de su pequeño hijo Elián, de 10 meses. Conforme relato a Tiempo de San Juan, se levantó a primera hora, llevó a sus dos hijos hasta la escuela y de ahí se fue directo hasta la CAS.

El motivo que la llevó a trasladarse desde Chimbas hasta Capital fue porque hace unos días tuvo un pequeño percance con el control remoto de su televisor. Sus hijos, en esas travesuras inocentes de niños, lo averiaron y esa no fue excusa para no seguir el sorteo de cerca, con la esperanza de contar con su casa propia.

La joven lleva 9 años inscripta en el IPV junto con su pareja, prácticamente la misma cantidad de años que tiene su hijo más grande. En cada sorteo se reempadrona y espera con ansias que su número sea el elegido por el azar. “Durante el sorteo pasado no lo podía creer. Tenía el número 500 y salieron el 499 y el 501. No lo podía creer”, comenta con cierta risa nerviosa, esperando que la anécdota no se vuelva a repetir.

Calculaba estar en las puertas de la CAS hasta que se sorteara el barrio Los Surcos, en el que se había inscripto o hasta el mediodía, cuando sus hijos salieran de la escuela. Con la mirada cargada de emoción y la esperanza a flor de piel, Carla es una de los miles de sanjuaninos que por estas horas está siguiendo de cerca el sorteo. Sucede que contar con una casa que es propia es sin duda uno de los mayores sueños que puede cumplir una familia en estos tiempos.

Sobre el sorteo de viviendas del IPV

El sorteo, que se transmite en vivo por los canales oficiales del Gobierno de San Juan, se interrumpirá a las 13 para darle continuidad a las 16 horas. La decisión se tomó debido a la cantidad de viviendas que hay en juego.

En esta oportunidad, se trata de 344 casas que se sortearán entre 28.414 sanjuaninos que se inscribieron y figuran en los padrones definitivos.

Los barrios y viviendas disponibles:

Tierras del Norte – 62 viviendas (Angaco)

El Puerto – 7 viviendas (Calingasta, Sorocayense)

Los Surcos – 5 viviendas (Chimbas)

El Jagual – 13 viviendas (Pocito)

Solares del Sur – 190 viviendas (Sarmiento)

Caraballo II – 61 viviendas (San Martín)

Tehul – 6 viviendas (25 de Mayo)

