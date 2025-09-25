jueves 25 de septiembre 2025

Este jueves

Una postal atípica: con menos concurrencia de inscriptos, inició el sorteo de viviendas del IPV de San Juan

A las 8 puntual inició el acto oficial para dar paso luego al sorteo de 344 viviendas. A diferencia de sorteos anteriores, hubo una menor presencia de sanjuaninos en el CAS.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con menos gente en la vereda de la Caja de Acción Social que en oportunidades anteriores, se vive el sorteo de viviendas del IPV.

A las 8 de la mañana comenzó un nuevo sorteo de viviendas del IPV, y más de 300 familias esperan cumplir el sueño de la casa propia. A diferencia de sorteos anteriores, en esta oportunidad hubo una marcada disminución de sanjuaninos en las puertas del edificio de la Caja de Acción Social, a diferencia de veces anteriores dónde la vereda se congestionaba a la altura de calle Santa Fe entre Mendoza y Gral. Acha.

Este jueves se realiza el segundo sorteo de viviendas del años realizado por el IPV.
El sorteo de viviendas del IPV se hace en dos turnos este jueves: conocé todos los detalles
Publicaron el padrón definitivo de inscriptos para el nuevo sorteo del IPV.
A tres días del sorteo de viviendas del IPV, publicaron el padrón definitivo de inscriptos: entrá y miralo
Tras darle paso al acto oficial y las palabras protocolares del presidente de la CAS, Juan Pablo Medina, comenzó minutos antes de las 8:20 el sorteo con el movimiento en los bolilleros.

A medida que fue avanzando el reloj empezaron a llegar algunos sanjuaninos hasta la CAS, cargados de expectativas, ansiedad y esperanza de lograr el sueño de la casa propia. Curiosos que pasaban por la vereda también se tomaron un minuto y no demoraban en consultar qué barrio se estaba sorteando o qué número había salido.

Cabe recordar que en esta oportunidad se sortearán 344 viviendas entre más de 28.000 inscriptos. Los departamentos con entregas inmediatas son Calingasta, Chimbas, Pocito y 25 de Mayo.

Debido a la cantidad de casas, se dispuso que el sorteo se interrumpa a las 13 para continuar a las 16. La transmisión en vivo del mismo se puede seguir con el canal oficial de streaming del Gobierno de San Juan.

Fue lazando en San Juan el nuevo modelo de nutrición infantil: “Nutriendo tu Desarrollo”, un programa provincial que propone un cambio en la política alimentaria para niños de 2 a 4 años sin cobertura de salud.
Qué es y cómo se consigue el Nutripack, la nueva ayuda alimentaria para niños sanjuaninos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos
Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan
Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada
Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada

No somos asesinos de perros: el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía
"No somos asesinos de perros": el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal
Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal

Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.
Apareció una nueva víctima del "Estafador de ancianas" por un engaño de $1.200.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?
Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?

Es madre de tres, lleva 9 años inscripta en el IPV y un accidente doméstico la llevó a presenciar el sorteo de viviendas en vivo video
Es madre de tres, lleva 9 años inscripta en el IPV y un "accidente doméstico" la llevó a presenciar el sorteo de viviendas en vivo

Amenaza de bomba en una escuela de Santa Lucía.
Nueva amenaza de bomba en una escuela, esta vez en Santa Lucía

Con menos gente en la vereda de la Caja de Acción Social que en oportunidades anteriores, se vive el sorteo de viviendas del IPV. video
Una postal atípica: con menos concurrencia de inscriptos, inició el sorteo de viviendas del IPV de San Juan