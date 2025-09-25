Una postal atípica: con menos concurrencia de inscriptos, inició el sorteo de viviendas del IPV de San Juan

Con menos gente en la vereda de la Caja de Acción Social que en oportunidades anteriores, se vive el sorteo de viviendas del IPV.

A las 8 de la mañana comenzó un nuevo sorteo de viviendas del IPV, y más de 300 familias esperan cumplir el sueño de la casa propia. A diferencia de sorteos anteriores, en esta oportunidad hubo una marcada disminución de sanjuaninos en las puertas del edificio de la Caja de Acción Social, a diferencia de veces anteriores dónde la vereda se congestionaba a la altura de calle Santa Fe entre Mendoza y Gral. Acha.

Expectativa A tres días del sorteo de viviendas del IPV, publicaron el padrón definitivo de inscriptos: entrá y miralo

¡Atención! El sorteo de viviendas del IPV se hace en dos turnos este jueves: conocé todos los detalles

Tras darle paso al acto oficial y las palabras protocolares del presidente de la CAS, Juan Pablo Medina, comenzó minutos antes de las 8:20 el sorteo con el movimiento en los bolilleros.

image

A medida que fue avanzando el reloj empezaron a llegar algunos sanjuaninos hasta la CAS, cargados de expectativas, ansiedad y esperanza de lograr el sueño de la casa propia. Curiosos que pasaban por la vereda también se tomaron un minuto y no demoraban en consultar qué barrio se estaba sorteando o qué número había salido.

Cabe recordar que en esta oportunidad se sortearán 344 viviendas entre más de 28.000 inscriptos. Los departamentos con entregas inmediatas son Calingasta, Chimbas, Pocito y 25 de Mayo.

image

Debido a la cantidad de casas, se dispuso que el sorteo se interrumpa a las 13 para continuar a las 16. La transmisión en vivo del mismo se puede seguir con el canal oficial de streaming del Gobierno de San Juan.