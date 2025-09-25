jueves 25 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¡Atención!

El sorteo de viviendas del IPV se hace en dos turnos este jueves: conocé todos los detalles

El segundo sorteo de 2025 se realiza desde las 8 y continúa por la tarde, en la Caja de Acción Social. Adjudicarán 344 viviendas entre más de 28 mil familias inscriptas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este jueves se realiza el segundo sorteo de viviendas del años realizado por el IPV.

Este jueves se realiza el segundo sorteo de viviendas del años realizado por el IPV.

Este jueves, a lo largo de todo el día, el Gobierno de la provincia a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), llevará adelante el segundo sorteo público de viviendas 2025, en la Caja de Acción Social. Con un total de 344 viviendas a adjudicar, la jornada se desarrollará en dos turnos, “para garantizar el orden del proceso”, aseguraron las autoridades.

Lee además
es madre de tres, lleva 9 anos inscripta en el ipv y un accidente domestico la llevo a presenciar el sorteo de viviendas en vivo video
Historia

Es madre de tres, lleva 9 años inscripta en el IPV y un "accidente doméstico" la llevó a presenciar el sorteo de viviendas en vivo
Con menos gente en la vereda de la Caja de Acción Social que en oportunidades anteriores, se vive el sorteo de viviendas del IPV. video
Este jueves

Una postal atípica: con menos concurrencia de inscriptos, inició el sorteo de viviendas del IPV de San Juan

Las bolillas comenzarán a moverse a las 8 de la mañana y el proceso se extenderá hasta las 13 horas. Luego se dará lugar a la realización del sorteo habitual de la Quiniela de San Juan. Una vez finalizada esa instancia, el proceso se retomará a partir de las 16, continuando con la adjudicación de las viviendas hasta completar el padrón definitivo.

Todo el sorteo se puede seguir en vivo a través de la transmisión oficial a través de este enlace: SORTEO IPV SAN JUAN | 25-09-25 (haciendo click aquí).

Embed - SORTEO IPV SAN JUAN | 25-09-25

“Esta transmisión es pública y abierta, garantizando que cada etapa del proceso pueda ser seguida en detalle por los postulantes y por la comunidad en general, reafirmando el compromiso con la transparencia y la igualdad de oportunidades en el acceso a la vivienda”, afirmaron desde el IPV.

Cabe recordar que, en esta edición, 28.414 familias se inscribieron para participar. Los aspirantes a la adjudicación de casas pueden corroborar su inscripción accediendo a la web oficial, donde el listado está discriminado por barrio o haciendo click aquí. Allí, junto con sus datos, encontrarán el número que les ha sido adjudicado.

Los barrios y viviendas del IPV que se sortearán por turno

  • Tierras del Norte – 62 viviendas (Angaco)
  • El Puerto – 7 viviendas (Calingasta, Sorocayense)
  • Los Surcos – 5 viviendas (Chimbas)
  • El Jagual – 13 viviendas (Pocito)
  • Solares del Sur – 190 viviendas (Sarmiento)
  • Caraballo II – 61 viviendas (San Martín)
  • Tehul – 6 viviendas (25 de Mayo)
Temas
Seguí leyendo

A tres días del sorteo de viviendas del IPV, publicaron el padrón definitivo de inscriptos: entrá y miralo

El importante cambio que implementará el IPV a partir de octubre próximo

ANSES: cómo quedan los montos y topes de las asignaciones familiares desde octubre

Jueves templado en San Juan con ascenso de temperaturas y cielo parcialmente nublado

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan

Elecciones 2025: el rol de la IA y el riesgo de desinformación masiva

Jubilados de ANSES: los 3 aumentos confirmados que tendrán antes de fin de año

Un temblor de escasa profundidad se sintió en zonas de San Juan, en el inicio del miércoles

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.
Clima

Jueves templado en San Juan con ascenso de temperaturas y cielo parcialmente nublado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos
Importante

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan
Pronóstico

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada
En una entrevista

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada

No somos asesinos de perros: el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía
Descargo

"No somos asesinos de perros": el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal
Video

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal

Te Puede Interesar

Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.
Embaucador preso

Apareció una nueva víctima del "Estafador de ancianas" por un engaño de $1.200.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?
Minería

Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?

Es madre de tres, lleva 9 años inscripta en el IPV y un accidente doméstico la llevó a presenciar el sorteo de viviendas en vivo video
Historia

Es madre de tres, lleva 9 años inscripta en el IPV y un "accidente doméstico" la llevó a presenciar el sorteo de viviendas en vivo

Amenaza de bomba en una escuela de Santa Lucía.
A primera hora

Nueva amenaza de bomba en una escuela, esta vez en Santa Lucía

Con menos gente en la vereda de la Caja de Acción Social que en oportunidades anteriores, se vive el sorteo de viviendas del IPV. video
Este jueves

Una postal atípica: con menos concurrencia de inscriptos, inició el sorteo de viviendas del IPV de San Juan