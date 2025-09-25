El sorteo de viviendas del IPV se hace en dos turnos este jueves: conocé todos los detalles

Este jueves se realiza el segundo sorteo de viviendas del años realizado por el IPV.

Este jueves, a lo largo de todo el día, el Gobierno de la provincia a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), llevará adelante el segundo sorteo público de viviendas 2025, en la Caja de Acción Social. Con un total de 344 viviendas a adjudicar, la jornada se desarrollará en dos turnos, “para garantizar el orden del proceso”, aseguraron las autoridades.

Las bolillas comenzarán a moverse a las 8 de la mañana y el proceso se extenderá hasta las 13 horas. Luego se dará lugar a la realización del sorteo habitual de la Quiniela de San Juan. Una vez finalizada esa instancia, el proceso se retomará a partir de las 16, continuando con la adjudicación de las viviendas hasta completar el padrón definitivo.

Todo el sorteo se puede seguir en vivo a través de la transmisión oficial a través de este enlace: SORTEO IPV SAN JUAN | 25-09-25 (haciendo click aquí).

“Esta transmisión es pública y abierta, garantizando que cada etapa del proceso pueda ser seguida en detalle por los postulantes y por la comunidad en general, reafirmando el compromiso con la transparencia y la igualdad de oportunidades en el acceso a la vivienda”, afirmaron desde el IPV.

Cabe recordar que, en esta edición, 28.414 familias se inscribieron para participar. Los aspirantes a la adjudicación de casas pueden corroborar su inscripción accediendo a la web oficial, donde el listado está discriminado por barrio o haciendo click aquí. Allí, junto con sus datos, encontrarán el número que les ha sido adjudicado.

Los barrios y viviendas del IPV que se sortearán por turno