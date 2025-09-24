Jueves templado en San Juan con ascenso de temperaturas y cielo parcialmente nublado

Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.

El jueves 25 de septiembre se presenta en San Juan con un clima agradable y temperaturas en ascenso, ideal para actividades al aire libre. Durante la madrugada, los termómetros marcarán una mínima de 13°C, mientras que por la tarde se prevé alcanzar una máxima de 27°C, con un cielo parcialmente nublado que permitirá momentos de sol entre las nubes.

Los vientos serán moderados, provenientes del sector este, lo que contribuirá a una sensación térmica confortable a lo largo de la jornada. No se esperan precipitaciones, aunque la humedad relativa se mantendrá en niveles que podrían generar un ambiente fresco en las primeras horas del día y más templado hacia la tarde.

En síntesis, San Juan vivirá un jueves templado y estable, con condiciones propicias para quienes planeen salir o disfrutar de espacios abiertos, sin sorpresas en materia de lluvias ni cambios bruscos de temperatura.

