jueves 25 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clima

Jueves templado en San Juan con ascenso de temperaturas y cielo parcialmente nublado

Se espera una jornada agradable con temperaturas en aumento y vientos moderados. La mínima rondará los 13°C y la máxima llegará a los 27°C.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.

Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.

El jueves 25 de septiembre se presenta en San Juan con un clima agradable y temperaturas en ascenso, ideal para actividades al aire libre. Durante la madrugada, los termómetros marcarán una mínima de 13°C, mientras que por la tarde se prevé alcanzar una máxima de 27°C, con un cielo parcialmente nublado que permitirá momentos de sol entre las nubes.

Lee además
alertan por rafagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de san juan
Pronóstico

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan
elecciones 2025: el rol de la ia y el riesgo de desinformacion masiva

Elecciones 2025: el rol de la IA y el riesgo de desinformación masiva

Los vientos serán moderados, provenientes del sector este, lo que contribuirá a una sensación térmica confortable a lo largo de la jornada. No se esperan precipitaciones, aunque la humedad relativa se mantendrá en niveles que podrían generar un ambiente fresco en las primeras horas del día y más templado hacia la tarde.

En síntesis, San Juan vivirá un jueves templado y estable, con condiciones propicias para quienes planeen salir o disfrutar de espacios abiertos, sin sorpresas en materia de lluvias ni cambios bruscos de temperatura.

Seguí leyendo

Jubilados de ANSES: los 3 aumentos confirmados que tendrán antes de fin de año

Un temblor de escasa profundidad se sintió en zonas de San Juan, en el inicio del miércoles

San Juan será sede de las Primeras Jornadas de Litigación Oral y Comunicación Efectiva

ANSES hará un depósito de $100.000 a un grupo de beneficiarios en los últimos días de septiembre

OSSE cortará el tránsito por 10 días en una importante calle de Capital

Martes de primavera con calor y cielo despejado en San Juan

Internaron nuevamente a Miguel Ángel Russo: qué le pasó

Créditos para AUH de ANSES: a cuánto asciende y cómo solicitarlo en simples pasos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
alertan por rafagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de san juan
Pronóstico

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos
Importante

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos

No somos asesinos de perros: el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía
Descargo

"No somos asesinos de perros": el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan
Pronóstico

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada
En una entrevista

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada

Entrega de netbooks a alumnos sanjuaninos: confirmaron cuándo se inicia
Beneficio esperado

Entrega de netbooks a alumnos sanjuaninos: confirmaron cuándo se inicia

Te Puede Interesar

El capital en juego en la designación del Fiscal General: 615 empleados, designaciones y muñequeo electoral
Justicia

El capital en juego en la designación del Fiscal General: 615 empleados, designaciones y muñequeo electoral

Por Natalia Caballero
Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.
Clima

Jueves templado en San Juan con ascenso de temperaturas y cielo parcialmente nublado

Este es el barra de San Martín que fue detenido por la disputa que encarnan dos facciones de la hinchada
Complicado

Este es el barra de San Martín que fue detenido por la disputa que encarnan dos facciones de la hinchada

BAMV Fest llega a Cuyo: el festival de videoclips más grande de Latinoamérica desembarca en San Juan
Evento

BAMV Fest llega a Cuyo: el festival de videoclips más grande de Latinoamérica desembarca en San Juan

El hecho delictivo ocurrió en este conocido colegio de Angaco.
Ladrones desalmados

Un ladrón se llevó $622.000 de la dirección de un colegio de Angaco sin ejercer violencia