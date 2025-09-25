Extienden el alerta por fuertes vientos en varios departamentos de San Juan

La Dirección de Protección Civil informa que, durante la tarde de este jueves 25 de septiembre, se prevé la ocurrencia de Viento Norte, y Viento Sur para la noche del viernes 26 de septiembre, en los sectores de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.
El Este de la provincia será afectada por vientos del Norte o Noroeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h, especialmente en zonas serranas. A partir de la noche del viernes 26, en el área citada, los vientos cambiarán al sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h.
Recomendaciones por alerta de vientos fuertes
- Prestar atención a su alrededor (cables caídos, ramas, objetos sueltos).
- Cerrar y asegurar puertas y ventanas.
- Manejar con precaución mantener la distancia entre vehículos y la velocidad mínima, siempre con luces bajas encendidas.
- No detenerse debajo de árboles ni elementos sujetados a edificios (carteles, marquesinas, toldos, etc.)
- Tener siempre a mano linternas cargadas.
Asimismo, Protección Civil recuerda que el riesgo de incendios forestales por quema de pastizales y basura es alto. Por tanto, recomienda tener en cuenta los siguientes consejos:
- Evitar arrojar colillas de cigarrillos en alta vegetación ya que en época de Zonda hay mucha sequedad.
- Evitar arrojar basura en campos de vegetación porque entre la basura puede haber algo inflamable que genere incendios.
- Evitar hacer fogatas o algún otro tipo de fuego cerca de lugares agrícolas que son susceptibles a que se produzca incendio forestal.
- Es necesario ser consciente de que los incendios forestales se magnifican con el Zonda porque la temperatura ambiente colabora para que se mantenga la temperatura del incendio y sea más difícil de sofocar
- Quienes viven en el campo, deben liberar los alrededores de la casa haciendo callejones amplios mayores a 5 metros para que quede solo tierra y así evitar que por propagación de fuego se dañe la casa.
- En cuanto se detecte humo llamar a Bomberos y tratar de tener un plan de contingencia en caso de incendio para las personas que viven en el campo: llamado a bomberos y evacuación, como primeras medidas
- Ser consciente de que quemar hojas o basura está prohibido por ley. Todo individuo o grupo que sea visto provocando fuego en zonas de alta inflamabilidad o quemando vegetación automáticamente tiene que ser denunciado al 911.
Números habilitados ante cualquier emergencia:
- 911
- 103 Protección Civil
- 100 Bomberos