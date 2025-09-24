miércoles 24 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sismo

Un temblor de escasa profundidad se sintió en zonas de San Juan, en el inicio del miércoles

El informe sobre el movimiento fue dado a conocer por el Instituto de Prevención Sísmica (INPRES). Mirá los detalles del episodio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La jornada del miércoles comenzó con un temblor en San Juan.

La jornada del miércoles comenzó con un temblor en San Juan.

En el inicio de este miércoles, un temblor de escasa profundidad se registró en San Juan y se sintió en varias localidades, según indicaron fuentes del Instituto de Prevención Sísmica (INPRES).

Lee además
La jornada del miércoles comenzó con un temblor en San Juan.
¡Atención!

Siesta movida en San Juan, tras un temblor en Mendoza
Los jubilados de ANSES tendrán aumentos antes de fin de año.
Data previsional

Jubilados de ANSES: los 3 aumentos confirmados que tendrán antes de fin de año

El reporte indica que el movimiento se produjo a las 5:33, con una Magnitud de 2.6 y a una profundidad de sólo 10 kilómetros.

En tanto que, el epicentro se ubicó 68 kilómetros al Sur de Colangüil, la localidad ubicada en Iglesia.

image

Teniendo en cuenta los datos procesados, el INPRES marcó la Intensidad en II a III (es decir que fue sentido levente por algunas personas en reposo), en las localidades Tudcum, Pismante y Las Flores y en sus zonas aledañas.

Temas
Seguí leyendo

San Juan será sede de las Primeras Jornadas de Litigación Oral y Comunicación Efectiva

ANSES hará un depósito de $100.000 a un grupo de beneficiarios en los últimos días de septiembre

OSSE cortará el tránsito por 10 días en una importante calle de Capital

Martes de primavera con calor y cielo despejado en San Juan

Internaron nuevamente a Miguel Ángel Russo: qué le pasó

Créditos para AUH de ANSES: a cuánto asciende y cómo solicitarlo en simples pasos

Después del viento, cómo estará el tiempo en el inicio de la semana en San Juan

¡Ya se empieza a palpitar el FestiJoven 2025 en el Parque de Mayo!

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los jubilados de ANSES tendrán aumentos antes de fin de año.
Data previsional

Jubilados de ANSES: los 3 aumentos confirmados que tendrán antes de fin de año

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada
Polémica

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada

Los nuevos carteles luminosos de la Avenida de Circunvalación ya provocaron un cambio de conducta de los conductores sanjuaninos. 
Mirá el video

Los carteles luminosos de la Circunvalación y la nueva "avivada" sanjuanina

Imagen ilustrativa.
Energía renovable

Construirán dos parques solares en Sarmiento con más de $50.000.000.000: buscan trabajadores y cuándo estarían listos

La nena estaba pegada a la puerta: el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo
El día después

"La nena estaba pegada a la puerta": el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal
Tragedia en 25 de Mayo

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal

Te Puede Interesar

Falsificación de DNI en el Registro Civil de Pocito: se sumaron 22 denuncias y hay 11 personas en la mira
Justicia Federal

Falsificación de DNI en el Registro Civil de Pocito: se sumaron 22 denuncias y hay 11 personas en la mira

Por Redacción Tiempo de San Juan
El frente del complejo en el que ocurrió el accidente doméstico.
Grave

Capital: una joven está en grave estado tras quemarse con un calentador casero

Un peligro: captan a un grupo de niños colgados a un tren de carga en Caucete
Video

Un peligro: captan a un grupo de niños colgados a un tren de carga en Caucete

No somos asesinos de perros: el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía
Descargo

"No somos asesinos de perros": el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía

Las barreras de ingreso a la provincia cambian: se modernizan, habrá más y se transforman de fitosanitarias a fitozoosanitarias.
Novedades

Nada entrará a San Juan sin revisión: ponen más barreras en las rutas, y controlarán carnes además de frutas