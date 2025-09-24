Un temblor de escasa profundidad se sintió en zonas de San Juan, en el inicio del miércoles

En el inicio de este miércoles, un temblor de escasa profundidad se registró en San Juan y se sintió en varias localidades, según indicaron fuentes del Instituto de Prevención Sísmica (INPRES).
El informe sobre el movimiento fue dado a conocer por el Instituto de Prevención Sísmica (INPRES). Mirá los detalles del episodio.
El reporte indica que el movimiento se produjo a las 5:33, con una Magnitud de 2.6 y a una profundidad de sólo 10 kilómetros.
En tanto que, el epicentro se ubicó 68 kilómetros al Sur de Colangüil, la localidad ubicada en Iglesia.
Teniendo en cuenta los datos procesados, el INPRES marcó la Intensidad en II a III (es decir que fue sentido levente por algunas personas en reposo), en las localidades Tudcum, Pismante y Las Flores y en sus zonas aledañas.