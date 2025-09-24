miércoles 24 de septiembre 2025

Elecciones 2025: el rol de la IA y el riesgo de desinformación masiva

Las elecciones en América Latina siempre han sido un terreno fértil para la circulación de rumores y noticias falsas. Sin embargo, en 2025 la preocupación escaló a otro nivel: la irrupción de la inteligencia artificial generativa abrió la puerta a un tipo de desinformación mucho más sofisticada, capaz de imitar estilos periodísticos, crear videos falsos y multiplicar mensajes en redes sociales en cuestión de segundos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
rol-ia-riesgo-desinformacon-masiva.jpg

La amenaza de los “deepfakes” y textos automatizados

Durante la campaña presidencial en Argentina, circuló un video manipulado donde un candidato parecía anunciar medidas económicas que nunca había mencionado. En paralelo, en México se viralizaron columnas de opinión que, aunque parecían legítimas, habían sido redactadas por algoritmos diseñados para favorecer a un partido político.

Según un reporte de la Organización de Estados Americanos (OEA), el 62% de los votantes latinoamericanos estuvo expuesto a algún contenido generado por IA en procesos electorales recientes, lo que plantea un desafío mayúsculo para la integridad democrática.

Nuevas herramientas para combatir la desinformación

Ante este panorama, las plataformas de detección de inteligencia artificial ganaron protagonismo. Desde universidades hasta organismos electorales, distintos actores están utilizando sistemas de verificación capaces de analizar patrones de escritura o detectar inconsistencias en videos y audios.

Entre las opciones más consultadas figuran los servicios de AI detector free, que ofrecen a periodistas y ciudadanos la posibilidad de realizar un chequeo inicial sin costo antes de compartir un contenido sospechoso. Aunque no brindan certezas absolutas, sirven como primera barrera para frenar la circulación de información falsa.

El rol de los organismos electorales

En varios países, los organismos responsables de organizar las elecciones empezaron a capacitar equipos especializados en verificación digital. La meta es actuar rápido: detectar la desinformación apenas aparece y emitir comunicados oficiales que aclaren la falsedad de esos materiales.

No obstante, expertos advierten que la tecnología por sí sola no alcanza. La educación ciudadana en alfabetización mediática será clave para que los votantes puedan reconocer señales de manipulación y aprendan a desconfiar de mensajes virales sin fuentes claras.

Democracia en la era de los algoritmos

La pregunta central es cómo garantizar que las decisiones políticas no sean influidas por contenidos creados artificialmente. Para los especialistas en comunicación política, se trata de un nuevo capítulo en la relación entre tecnología y democracia: así como en el pasado se discutió el impacto de la televisión o las redes sociales, hoy la discusión gira en torno a la IA generativa.

En este contexto, la transparencia, la rapidez en la verificación y la cooperación entre gobiernos, medios y sociedad civil serán factores decisivos. Porque en 2025, más que nunca, la calidad de la información puede definir el rumbo de un país

