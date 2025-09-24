Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan

¡Atención, San Juan! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por fuertes vientos que afectarán a varios departamentos de la provincia durante la noche del miércoles y la mañana y tarde del jueves.

Según el organismo, el área será afectada por vientos provenientes del norte y noreste, con velocidades estimadas entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que podrían superar los 80 km/h, especialmente en las zonas serranas.

Los departamentos en riesgo son 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. Las autoridades recomiendan extremar precauciones, asegurar objetos sueltos en viviendas y evitar actividades al aire libre durante el período de mayor intensidad del viento. image

