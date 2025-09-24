miércoles 24 de septiembre 2025

Pronóstico

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan

Las ráfagas llegarían durante la noche del miércoles y la mañana y tarde del jueves, indicaron desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

¡Atención, San Juan! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por fuertes vientos que afectarán a varios departamentos de la provincia durante la noche del miércoles y la mañana y tarde del jueves.

Según el organismo, el área será afectada por vientos provenientes del norte y noreste, con velocidades estimadas entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que podrían superar los 80 km/h, especialmente en las zonas serranas.

Los departamentos en riesgo son 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones, asegurar objetos sueltos en viviendas y evitar actividades al aire libre durante el período de mayor intensidad del viento.

image
