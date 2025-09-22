A tres días del sorteo de viviendas del IPV, publicaron el padrón definitivo de inscriptos: entrá y miralo

Tal como estaba previsto dentro del cronograma, este lunes 22 de septiembre el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), publicó en su página oficial los padrones definitivos de familias inscriptas y barrios a los que aspiran, de cara al sorteo de las 344 viviendas . Cabe recordar que, sólo faltan tres días para que las bolas de los bolilleros de la Caja de Acción Social (CAS) comiencen a rodar con el fin de definir quiénes serán los preadjudicatarios de las casas.

Eco-mirada En San Juan, cómo es el plan del Gobierno para "etiquetar" casas del IPV por un valioso motivo

En esta edición, se sortearán 344 casas que no habían sido adjudicadas previamente debido al incumplimiento de requisitos, la falta de documentación de algunos postulantes en sorteos anteriores o por ausencia de inscriptos.

Luego del desarrollo de las inscripciones, que fueron realizadas por 28.414 familias, se llevó a cabo la publicación del padrón provisorio y la corrección de datos. En consecuencia, ahora se inició la parte del proceso de publicación de los padrones definitivos.

Para verlos, se debe ingresar a la página ipv.sanjuan.gob.ar, luego hay que hacer click en el ícono anaranjado que dice “Sorteo Provincial de Viviendas” y una vez allí buscar el botón con el título “Padrón definitivo”.

A partir de allí se accederá a íconos con los nombres de cada uno de los 7 barrios en los que hay casas a entregar y al seleccionar el elegido se puede ingresar a los documentos con los grupos de personas que se anotaron.

Cabe recordar que, en este caso podían inscribirse personas con domicilio en los departamentos de Calingasta (solo Sorocayense), Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Capital, San Martín, 25 de Mayo, Sarmiento y Angaco.

Los barrios y viviendas disponibles:

Tierras del Norte – 62 viviendas (Angaco)

El Puerto – 7 viviendas (Calingasta, Sorocayense)

Los Surcos – 5 viviendas (Chimbas)

El Jagual – 13 viviendas (Pocito)

Solares del Sur – 190 viviendas (Sarmiento)

Caraballo II – 61 viviendas (San Martín)

Tehul – 6 viviendas (25 de Mayo)

El sorteo público se realizará durante la mañana de este jueves 25 de septiembre, en la Caja de Acción Social. El evento será transmitido por completo de modo online para que los interesados puedan verlo de modo virtual, de inicio a fin.