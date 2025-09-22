lunes 22 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Expectativa

A tres días del sorteo de viviendas del IPV, publicaron el padrón definitivo de inscriptos: entrá y miralo

Tras las correcciones, este lunes se inició una nueva etapa previo al sorteo de las 344 viviviendas. Todo lo que hay que tener en cuenta a partir de ahora.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Publicaron el padrón definitivo de inscriptos para el nuevo sorteo del IPV.

Publicaron el padrón definitivo de inscriptos para el nuevo sorteo del IPV.

Tal como estaba previsto dentro del cronograma, este lunes 22 de septiembre el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), publicó en su página oficial los padrones definitivos de familias inscriptas y barrios a los que aspiran, de cara al sorteo de las 344 viviendas. Cabe recordar que, sólo faltan tres días para que las bolas de los bolilleros de la Caja de Acción Social (CAS) comiencen a rodar con el fin de definir quiénes serán los preadjudicatarios de las casas.

Lee además
En San Juan, Marcelo Orrego busca que las casas del IPV tengan etiqueta de eficiencia energética. 
Eco-mirada

En San Juan, cómo es el plan del Gobierno para "etiquetar" casas del IPV por un valioso motivo
El IPV implementará un cambio en la forma de pago de la cuota.
Atención

El importante cambio que implementará el IPV a partir de octubre próximo

En esta edición, se sortearán 344 casas que no habían sido adjudicadas previamente debido al incumplimiento de requisitos, la falta de documentación de algunos postulantes en sorteos anteriores o por ausencia de inscriptos.

Luego del desarrollo de las inscripciones, que fueron realizadas por 28.414 familias, se llevó a cabo la publicación del padrón provisorio y la corrección de datos. En consecuencia, ahora se inició la parte del proceso de publicación de los padrones definitivos.

Para verlos, se debe ingresar a la página ipv.sanjuan.gob.ar, luego hay que hacer click en el ícono anaranjado que dice “Sorteo Provincial de Viviendas” y una vez allí buscar el botón con el título “Padrón definitivo”.

A partir de allí se accederá a íconos con los nombres de cada uno de los 7 barrios en los que hay casas a entregar y al seleccionar el elegido se puede ingresar a los documentos con los grupos de personas que se anotaron.

Cabe recordar que, en este caso podían inscribirse personas con domicilio en los departamentos de Calingasta (solo Sorocayense), Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Capital, San Martín, 25 de Mayo, Sarmiento y Angaco.

Los barrios y viviendas disponibles:

  • Tierras del Norte – 62 viviendas (Angaco)
  • El Puerto – 7 viviendas (Calingasta, Sorocayense)
  • Los Surcos – 5 viviendas (Chimbas)
  • El Jagual – 13 viviendas (Pocito)
  • Solares del Sur – 190 viviendas (Sarmiento)
  • Caraballo II – 61 viviendas (San Martín)
  • Tehul – 6 viviendas (25 de Mayo)

El sorteo público se realizará durante la mañana de este jueves 25 de septiembre, en la Caja de Acción Social. El evento será transmitido por completo de modo online para que los interesados puedan verlo de modo virtual, de inicio a fin.

Temas
Seguí leyendo

La travesía de un profe para festejar con todos sus alumnos: 5 días de viaje y 233km recorridos en bici

Más de 20 millones de pesos, lo que se repartirá entre cinco sanjuaninos gracias al Loto y Quini 6

Operativo por el Día de la Primavera en San Juan: un solo hecho delictivo en los festejos del Parque de Mayo

Julián Femía: de la salsa al rock sin escalas y con la misma pasión

Los jóvenes y el dato en baja que registró la UNSJ durante los últimos 10 años

Video: un muelle para disfrutar del paisaje del dique de Ullum

El verano será más caro: acceder a los clubes de San Juan podría costar hasta $5.000.000 por familia

Con un clima ideal, así celebraron los sanjuaninos el Día de la Primavera y del Estudiante

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los jovenes y el dato en baja que registro la unsj durante los ultimos 10 anos
Educación

Los jóvenes y el dato en baja que registró la UNSJ durante los últimos 10 años

Por David Cortez Vega

Las Más Leídas

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza
Ocurrió en Las Heras

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso
Grave

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos
Accidente

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso
Investigación

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso

Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras
En Capital

Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras

Te Puede Interesar

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario
Exclusivo

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario

Por Luz Ochoa
El centro de San Juan amaneció sin actividad por el cierre de negocios debido al Día del Empleado de Comercio.
Como feriado

Lunes con persianas bajas en San Juan: el Día del Empleado de Comercio, respetado a full

Fede, el profe sanjuanino que desarrolló una larga travesía en bici para festejar la Semana de la Educación Inicial con todos sus alumnos. 
Personaje sanjuanino

La travesía de un profe para festejar con todos sus alumnos: 5 días de viaje y 233km recorridos en bici

Operativo por el Día de la Primavera en San Juan: un solo hecho delictivo en los festejos del Parque de Mayo
Balance "positivo"

Operativo por el Día de la Primavera en San Juan: un solo hecho delictivo en los festejos del Parque de Mayo

Enorme esfuerzo de Mateo Kalejman, que cerró la contrarreloj sub-23 dentro del Top 20 mundial
Mundial de Ciclismo

Enorme esfuerzo de Mateo Kalejman, que cerró la contrarreloj sub-23 dentro del Top 20 mundial