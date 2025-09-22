Le crearon un perfil falso de Facebook a Monseñor Jorge Lozano

En las últimas horas, desde un grupo de la Iglesia Católica se alertó sobre la existencia de un perfil falso en Facebook que utiliza el nombre y las imágenes del monseñor Jorge Lozano, actual arzobispo de San Juan de Cuyo.
La noticia fue compartida por miembros de la Iglesia Católica. “No aceptar solicitudes. Ni brindar información personal”, expresaron.
La cuenta no pertenece al religioso y, según informaron, está intentando sumar amigos en la red social con fines que aún se desconocen.
Ante esta situación, desde la institución hicieron un llamado a la comunidad:
No aceptar solicitudes de amistad provenientes de este perfil.
No brindar información personal a través de la cuenta.
En caso de recibir invitación, denunciar inmediatamente el perfil falso.
“Cuidemos entre todos la seguridad en las redes”, expresaron en un comunicado, recordando además que, cuando se utilizan de manera auténtica y responsable, las plataformas sociales son una herramienta valiosa para compartir buenas noticias y fortalecer la comunidad; dijeron.