Operativo por el Día de la Primavera en San Juan: un solo hecho delictivo en los festejos del Parque de Mayo

El concurrido festejo por el Día de la Primavera y del Estudiante en San Juan concluyó con un balance "positivo", según informaron desde la Policía Provincial. Un operativo que involucró a 250 efectivos desde el viernes por la noche logró que las celebraciones, especialmente en la zona del Parque de Mayo, se desarrollaran casi sin incidentes. El comisario Fabián Correa , jefe del D3 , destacó que solo se registró un hecho delictivo en el contexto de la fiesta estudiantil de este domingo.

¡Sabroso! ¿No sabés qué llevar al picnic del Día de la Primavera? Entrá a la nota y conocé las 3 recetas fáciles y ricas

FestiJoven 2025 Con un clima ideal, así celebraron los sanjuaninos el Día de la Primavera y del Estudiante

"En lo que es la fiesta se dio un solo hecho de flagrancia, de un mayor y dos menores y tentativa de sustraer un auricular de teléfono", detalló Correa en diálogo con Radio Colón este lunes. Aclaró que los involucrados fueron "aprehendidos inmediatamente por gente que estaba en el sector" y que, tras la intervención policial, el mayor de edad fue vinculado a una causa por Flagrancia mientras que los menores fueron desvinculados del hecho.

Según confirmó la Policía de San Juan, a través del COE (Centro de Operaciones de Emergencia), en el Parque de Mayo casi 30 mil sanjuaninos estuvieron bailando y disfrutando al momento del cierre de la jornada –a las 22:45 horas- con la música de Omega.

image

El despliegue policial comenzó el viernes a las 12:30 horas, con una fuerte presencia de unidades policiales, movilidades y el grupo motorizado en las inmediaciones del Parque de Mayo y zonas aledañas. El enfoque principal, según directivas de la Jefatura de Policía, fue evitar hechos desafortunados y el uso del criterio. "Se ha puesto mucho hincapié en trabajar en la prevención", afirmó el comisario.

Como resultado del trabajo preventivo, se detuvo a un total de 43 personas por disturbios menores en la jurisdicción de la Comisaría 4ª, una más en la Comisaría 3ª durante la desconcentración, y el aprehendido por el intento de robo, sumando 45 en total. También se gestionaron algunas "escaramuzas" entre menores, a quienes se les labró un expediente y fueron entregados a sus padres.

A pesar de la masiva concurrencia, no se reportaron secuestros de estupefacientes en la zona de los festejos. "En consulta con la comisaría jurisdiccional, la que más trajo, no tenemos nada que ver con sustancias que estupefacientes", aseguró Correa hasta el último balance realizado a las 4 de la mañana.

Controles de alcoholemia y festejos en toda la provincia

El operativo no se limitó a la Capital, sino que abarcó todo el "Gran San Juan" y otros departamentos donde también hubo celebraciones, como Ullum, Zonda, Sarmiento, Calingasta e Iglesia. La Dirección de Tránsito (D7), realizó controles en accesos clave como la Ruta 40 y la Ruta 20.

En total, durante las noches del viernes y sábado, se labraron entre 20 y 25 actas de infracción por conducir en estado de ebriedad en toda la provincia.

Respecto a la venta de alcohol en las cercanías del Parque de Mayo, Correa explicó que se aplicó un criterio de "sentido común", notificando a los comercios sobre la prohibición durante el horario de la fiesta, pero permitiendo la venta en situaciones razonables, como a una familia que estuviera de viaje.

El comisario concluyó que los "resultados han sido positivos" y celebró que no hubo accidentes ni víctimas que lamentar, destacando que las grescas fueron resueltas de inmediato y los jóvenes entregados a sus padres.