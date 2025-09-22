La travesía de un profe para festejar con todos sus alumnos: 5 días de viaje y 233km recorridos en bici

Fede, el profe sanjuanino que desarrolló una larga travesía en bici para festejar la Semana de la Educación Inicial con todos sus alumnos.

Con 33 años, el sanjuanino Federico Pelayes tiene una misión especial. Semanalmente se moviliza para trabajar en 5 instituciones de zonas alejadas de Sarmiento y una de Santa Lucía. La lejanía entre una escuela y otra no sólo le lleva horas de viaje, sino que lo obliga a agudizar el ingenio en momentos particulares. Eso sucedió en los últimos días, cuando se celebró la Semana de la Educación Inicial y tuvo que pensar un modo de festejar con todos sus alumnos. La situación derivó en una travesía que realizó en bici, durante 5 días y recorriendo un total de 233 km, para compartir un momento especial con sus más de 200 alumnos.

Federico es profe de Educación Física en el JINZ Nº5, que abarca cinco jardines en zonas rurales del departamento Sarmiento, y en el JINZ de Santa Lucía, en el límite con Chimbas. La distancia entre escuelas hace que organizar actividades conjuntas sea una tarea casi imposible. Pero, lejos de resignarse, decidió ser él quien uniera los puntos del mapa: con una bicicleta, alforjas, carpa, equipo de cocina y su espíritu incansable, recorrió durante cinco días los kilómetros que lo separaban de cada uno de sus grupos de alumnos.

“En general, desde el Ministerio de Educación nos comparten ideas para trabajar durante la Semana de la Educación Inicial, pero al estar todas las escuelas tan alejadas, reunir a los chicos en un solo lugar es muy complicado. Entonces se me ocurrió ir yo a verlos, uno por uno”, contó Federico.

El sábado previo a la travesía, se trasladó desde su casa en Santa Lucía hasta Media Agua, en Sarmiento. Desde allí, el domingo comenzó el recorrido en bicicleta, subiendo hasta la localidad de Pedernal, donde acampó. El lunes, realizó las primeras actividades lúdicas con los niños de esa zona. De allí descendió hasta Divisadero, donde lo esperaban más alumnos y sus familias.

El martes llegó a Cieneguita y visitó la escuela de Retamito, aunque no trabaja allí. Luego pasó por la escuela de Guanacache y culminó esa etapa en la escuela Albert Einstein, en Cañada Honda, que es la sede del JINZ Nº5.

El miércoles inició el regreso hacia Santa Lucía y, tras pasar la noche en su casa, llegó el jueves al ENI Nº59, donde fue recibido por los 140 niños del establecimiento. Así cerró su recorrido: siete jardines, más de 200 chicos y muchas sonrisas.

Juegos, emoción y un mensaje que va más allá

En cada institución, Federico organizó un ciclopaseo, una salida simbólica desde la escuela hacia espacios públicos como plazas, uniones vecinales o predios comunitarios. Allí, junto con docentes y familias, propuso juegos, rondas y actividades recreativas que celebraron la educación inicial con alegría y movimiento.

“El objetivo fue que nadie quedara afuera. Algunos iban con sus bicis, otros en monopatín, otros caminando, con peinados locos. Lo importante era estar juntos y vivir ese momento”, relató.

Para los niños, la llegada del profe en bici fue una verdadera aventura. “Les había contado que iba a viajar así, con mis bolsos, recorriendo todas las escuelas para verlos. Entonces estaban muy entusiasmados, esperándome listos y felices”, dijo Federico.

Un desafío personal sobre ruedas

Más allá del valor educativo y simbólico del viaje, Federico también vivió esta experiencia como un reto personal. Además de los elementos de acampe, llevaba consigo una conservadora con insulina y medicamentos, ya que es diabético tipo 1 desde los cinco años.

“Fue todo un desafío. Tenía que llevar de todo: carpa, colchón inflable, cocina, ollas, ropa, agua, comida, el botiquín y mis cosas de salud. Fue pesado, pero valió la pena”, reflexionó.

Aunque ya había hecho dos viajes similares en otras partes de San Juan, siempre fue con amigos. Esta fue la primera vez que lo hizo solo. Y no será la última. “Me dieron muchas ganas de hacer un viaje más largo. Fue muy motivador. Ver a los chicos tan contentos me llenó de energía”, aseguró.

Como broche de oro, esta semana los alumnos participarán de un sorteo para ponerle nombre a la bicicleta.