Buscan el celular del ciclista que murió en Ullum: "Sabemos que alguien lo tiene porque lo rastreamos"

La familia de Sergio Osvaldo Cattaneo, de 61 años , pidió públicamente en las últimas horas la devolución del celular que llevaba el hombre el día de su accidente, ocurrido el pasado sábado en Ullum. Cabe destacar que el ciclista falleció cuando una ráfaga de viento Zonda lo desestabilizó en plena bajada del paredón del dique.

Insólito recuerdo El antecedente local tras el vuelco en Mendoza: el día que en Médano de Oro llevaron carne ¡hasta en el techo de un auto!

Según indicó su hija, Nadia Cattaneo, el dispositivo, un TCL 30 SE, fue robado o extraviado en la bajada del paredón del dique de Ullum y, a pesar de estar rastreado, permanece apagado. “Sabemos que alguien lo tiene porque lo rastreamos. Le robaron lo que llevaba encima, pero pedimos solo el celular”, escribió en redes sociales, ofreciendo incluso una recompensa por su devolución.

image

El trágico hecho que derivó en la búsqueda del teléfono ocurrió cerca de las 17 horas del sábado, cuando Cattaneo descendía por la Ruta 60 en su bicicleta profesional, marca Trek. Según fuentes judiciales y policiales, el ciclista perdió el control en la zona del paredón y se estrelló contra el boulevard, sufriendo heridas fatales que provocaron su muerte en el acto.

Durante varias horas, las autoridades desconocieron la identidad del hombre, ya que no portaba documentación. Fue recién el domingo cuando la familia pudo reconocerlo en la Morgue Judicial. Uno de sus hijos se acercó al lugar y confirmó que se trataba de Sergio Osvaldo Cattaneo, dando cierre a la incertidumbre inicial.

Hasta el momento no se informó sobre detenciones relacionadas con el robo del dispositivo. Hasta el momento no se informó sobre detenciones relacionadas con el robo del dispositivo.

El accidente ocurrió a unos 500 metros de la ex Cerámica San José. Testigos indicaron que una ráfaga de viento Zonda pudo haber desestabilizado al ciclista en el descenso, lo que provocó que impactara primero contra un poste de luz y luego contra el pavimento. La zona quedó bajo un operativo policial mientras se trabajaba para determinar la mecánica exacta del hecho.

La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales y la Comisaría 30º de Ullum. Los efectivos realizaron un relevamiento del lugar, tomaron declaraciones de testigos y recopilaron imágenes para intentar reconstruir lo ocurrido. En paralelo, comenzaron a difundir la bicicleta de la víctima con el objetivo de ubicar a la familia antes de que se confirmara su identidad.

Con el correr de las horas, y tras la confirmación de la identidad de Cattaneo, la familia comenzó a preocuparse por el celular que llevaba el hombre el día del accidente. Según el posteo de Nadia Cattaneo, el teléfono está apagado, pero puede ser rastreado, por lo que la búsqueda se centró en recuperar únicamente ese objeto, sin involucrar otros elementos que fueron sustraídos.