lunes 22 de septiembre 2025

En plena madrugada

Golpes, gritos y tironeo de pelo: un terrible hecho de violencia se vivió en Rawson

La víctima, de 34 años, presentó lesiones visibles tras ser golpeada por su pareja en el interior de su vivienda. El acusado fue aprehendido en el lugar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un terrible hecho de violencia de un hombre hacia su pareja se registró durante la madrugada de este lunes en Rawson.

Un grave hecho de violencia doméstica se registró en la madrugada de este domingo en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Dr. Ortega y Carrascal, en Rawson. Allí, una mujer de 34 años fue agredida físicamente por su pareja, un hombre de 51, quien terminó siendo detenido por personal policial tras el arribo de una patrulla.

El incidente ocurrió cerca de las 00:50 horas, cuando el personal de la Policía Comunal de Rawson se encontraba realizando recorridas preventivas por la zona y advirtió una fuerte discusión acompañada de empujones entre una pareja en el ingreso a un domicilio.

Al intervenir, la uniformada separó a los involucrados. En primera instancia, el hombre, identificado como Eduardo Alejandro Pintos, manifestó su intención de retirarse del lugar, pero ante la gravedad de la situación se solicitó apoyo de personal masculino para proceder a su aprehensión.

Con el ingreso a la vivienda se pudo constatar que la mujer presentaba un corte en la sien derecha, además de un hematoma visible. Según la denuncia de la víctima, las heridas fueron provocadas por golpes de puño propinados por su pareja, quien además le habría tirado el cabello. De hecho, en el suelo, junto a la heladera del living-comedor, se halló un mechón de cabello presuntamente desprendido durante la agresión.

La escena fue preservada y se dio inmediata intervención a la Fiscalía. El ayudante fiscal Dr. Ezequiel Eiben, bajo directivas del Dr. Oscar Oropel, ordenó el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia con carátula de "Lesiones leves". Asimismo, se dispuso el traslado de la víctima a la unidad fiscal CAVIG para su atención y toma de declaración y el sujeto quedó detenido.

