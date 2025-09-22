Otra dura lesión ligamentaria en la rodilla derecha para Matías Giménez: nuevamente, estará varios meses fuera de las canchas

El delantero sanjuanino Matías Giménez volvió a sufrir un duro golpe en su carrera. Argentinos Juniors informó este lunes por la tarde que el atacante padeció la ruptura plástica del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, la misma que lo había marginado durante gran parte de 2024. El futbolista será intervenido quirúrgicamente en los próximos días por el cuerpo médico del club y, según los tiempos habituales de recuperación para este tipo de lesiones, deberá estar varios meses alejado de las canchas.

Si bien el club aún no dio precisiones sobre los plazos, las lesiones de ligamento cruzado anterior suelen demandar entre seis y ocho meses de rehabilitación, por lo que Giménez podría perderse lo que resta de la temporada. En La Paternal confían en su fortaleza anímica y en el respaldo de un plantel que ya lo acompañó en su difícil salida del campo el domingo.

El episodio ocurrió el domingo, durante el encuentro que Argentinos disputó ante Banfield en el Estadio Diego Armando Maradona. Giménez, de 26 años, saltó para disputar una pelota aérea, pero en el salto recibió un empujón del defensor Santiago Daniele. La caída fue incómoda sobre su pierna derecha y el dolor lo obligó a quedarse tendido en el césped, con lágrimas en los ojos mientras era atendido por los médicos. El delantero se retiró en carrito, entre aplausos del público, con el presentimiento de que la lesión podía ser grave.

El antecedente inmediato alimenta la preocupación. En marzo de 2024, cuando todavía defendía los colores de Independiente, Giménez había sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior de la misma rodilla durante un entrenamiento.

Aquella lesión lo obligó a atravesar una extensa rehabilitación que recién concluyó a fines de octubre, cuando volvió a sumar minutos oficiales en la Reserva del “Rojo” tras 225 días de inactividad. Su regreso al primer equipo fue paulatino, y a mediados de 2025 había encontrado continuidad en Argentinos Juniors, donde venía mostrando buenas actuaciones.

La nueva lesión no solo supone otro parate prolongado, sino también un desafío emocional para el atacante, que ya conoce las dificultades del proceso de recuperación.

Formado en San Martín de San Juan y con pasos por Independiente, Giménez había llegado al “Bicho” con el objetivo de consolidarse en Primera División y reencontrarse con su mejor versión. El infortunio, sin embargo, vuelve a interponerse en su camino.