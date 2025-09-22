Esta vez el Dibu no pudo: Mirá con quién perdió el premio al mejor arquero del mundo

Este lunes, la revista France Football premio a Ousmane Demebelé como el mejor futbolista del mundo de la temporada 2024/25. Es la primera vez que el francés del PSG obtiene el importantes galardón.

El oficial El Zonda vuelve a rugir: tras 6 años, reabre uno de los circuitos más emblemáticos del país

Buenas noticias Tras ser hospitalizado y de varios estudios médicos, le dieron el alta a Miguel Ángel Russo

Más allá de que Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister estaban entre los 30 nominados, la carta argenitna para un gran premio estaba en manos del Dibu Martínez. Pero el argentino perdió el premio Yashin a manos del italiano del ex PSG Gianluigi Donnarumma.

image

Emiliano "Dibu" Martínez, que se había llevado el premio en la elección pasada, quedó en el octavo puesto.

El arquero de la Selección Argentina y el Aston Villa no quedó entre los mejores cinco arqueros del mundo.