Esta vez el Dibu no pudo: Mirá con quién perdió el premio al mejor arquero del mundo

Este lunes, la revista France Football premio a Ousmane Demebelé como el mejor futbolista del mundo de la temporada 2024/25. Es la primera vez que el francés del PSG obtiene el importantes galardón.
lunes 22 de septiembre 2025
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El Dibu Martinez, ganador dos veces del premio Lev Yashin, no pudo retener el galardón que quedó en manos del arquero campeón de la Champions.
Este lunes, la revista France Football premio a Ousmane Demebelé como el mejor futbolista del mundo de la temporada 2024/25. Es la primera vez que el francés del PSG obtiene el importantes galardón.
Más allá de que Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister estaban entre los 30 nominados, la carta argenitna para un gran premio estaba en manos del Dibu Martínez. Pero el argentino perdió el premio Yashin a manos del italiano del ex PSG Gianluigi Donnarumma.
Emiliano "Dibu" Martínez, que se había llevado el premio en la elección pasada, quedó en el octavo puesto.
El arquero de la Selección Argentina y el Aston Villa no quedó entre los mejores cinco arqueros del mundo.