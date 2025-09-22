lunes 22 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Premio mayor

Esta vez el Dibu no pudo: Mirá con quién perdió el premio al mejor arquero del mundo

El Dibu Martinez, ganador dos veces del premio Lev Yashin, no pudo retener el galardón que quedó en manos del arquero campeón de la Champions.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este lunes, la revista France Football premio a Ousmane Demebelé como el mejor futbolista del mundo de la temporada 2024/25. Es la primera vez que el francés del PSG obtiene el importantes galardón.

Lee además
Miguel Ángel Russo recibió el alta.
Buenas noticias

Tras ser hospitalizado y de varios estudios médicos, le dieron el alta a Miguel Ángel Russo
el zonda vuelve a rugir: tras 6 anos, reabre uno de los circuitos mas emblematicos del pais
El oficial

El Zonda vuelve a rugir: tras 6 años, reabre uno de los circuitos más emblemáticos del país

Más allá de que Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister estaban entre los 30 nominados, la carta argenitna para un gran premio estaba en manos del Dibu Martínez. Pero el argentino perdió el premio Yashin a manos del italiano del ex PSG Gianluigi Donnarumma.

image

Emiliano "Dibu" Martínez, que se había llevado el premio en la elección pasada, quedó en el octavo puesto.

El arquero de la Selección Argentina y el Aston Villa no quedó entre los mejores cinco arqueros del mundo.

Temas
Seguí leyendo

Mateo Kalejman voló en la CRI, pero una sanción lo dejó afuera del Mundial

Otra dura lesión ligamentaria en la rodilla derecha para Matías Giménez: nuevamente, estará varios meses fuera de las canchas

¡Se picó! Un jugador de Talleres apuntó contra Di María por su queja con el arbitraje: "Cada quien puede opinar lo que quiera"

De campeón en Australia al ascenso español: el nuevo desafío de Darío Ramella

Mundial de Ciclismo: Delfina Dibella se metió en el top 30 de la contrarreloj Sub23

Tivani arrancó con todo y se quedó con el Criterium en El Pinar

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025

Preocupación por Mati Giménez: sufrió una lesión y rompió en llanto en pleno partido

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
de campeon en australia al ascenso espanol: el nuevo desafio de dario ramella
Sanjuaninos por el mundo

De campeón en Australia al ascenso español: el nuevo desafío de Darío Ramella

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara
Imágenes impactantes

Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso
Investigación

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso

Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras
En Capital

Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario
Exclusivo

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario

Iba a juicio por una grave causa, se declaró culpable en un abreviado y lo sentenciaron a 12 años de cárcel
Tribunales

Iba a juicio por una grave causa, se declaró culpable en un abreviado y lo sentenciaron a 12 años de cárcel

Te Puede Interesar

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas
Megaoperativo federal

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan
De musculosa, el actual presidente de la Mutual, Diego Pringles.
Panorama crítico

La Mutual Judicial, en rojo: un juicio laboral la tiene en jaque y subastó una oficina céntrica

Buscan el celular del ciclista que murió en Ullum: Sabemos que alguien lo tiene porque lo rastreamos
En las redes

Buscan el celular del ciclista que murió en Ullum: "Sabemos que alguien lo tiene porque lo rastreamos"

El antecedente local tras el vuelco en Mendoza: el día que en Médano de Oro llevaron carne ¡hasta en el techo de un auto!
Insólito recuerdo

El antecedente local tras el vuelco en Mendoza: el día que en Médano de Oro llevaron carne ¡hasta en el techo de un auto!

El Zonda vuelve a rugir: tras 6 años, reabre uno de los circuitos más emblemáticos del país
El oficial

El Zonda vuelve a rugir: tras 6 años, reabre uno de los circuitos más emblemáticos del país