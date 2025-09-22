Tivani arrancó con todo y se quedó con el Criterium en El Pinar

El calor de la previa a la temporada rutera ya se sintió este domingo en el circuito de El Pinar . Allí, con un pelotón numeroso y un público que acompañó con ganas de ver ciclismo, comenzó la serie de Criterium organizada en conjunto por el Club Payaso Valdez y el Barrio Mercedario .

En la prueba de Elite, Gerardo Tivani , de la Municipalidad de Pocito , fue amo y señor de las 40 vueltas. El pocitano se llevó el triunfo y dejó al equipo municipal en lo más alto, ya que su compañero Rodrigo Díaz se quedó con el segundo puesto. El podio se completó con Kevin Castro , del SEP, mientras que la cuarta ubicación fue para Ángel Oropel , de Chimbas Te Quiero .

La fiesta del pedal no quedó ahí. En categorías menores también hubo acción: en 2011-2012, Erick Mendoza fue el mejor; en 2010-2009, Mauro Audicio se llevó la victoria; y entre los Junior, el triunfo quedó en manos de Facundo Tivani.

La segunda fecha de esta serie ya tiene sede confirmada: volverá a disputarse en El Pinar, esta vez con la organización del Club Sol Naciente, comandado por Manolo Faedo. La tercera jornada, en tanto, aún espera escenario.