Tivani arrancó con todo y se quedó con el Criterium en El Pinar

El calor de la previa a la temporada rutera ya se sintió este domingo en el circuito de El Pinar. Allí, con un pelotón numeroso y un público que acompañó con ganas de ver ciclismo, comenzó la serie de Criterium organizada en conjunto por el Club Payaso Valdez y el Barrio Mercedario.
En la prueba de Elite, Gerardo Tivani, de la Municipalidad de Pocito, fue amo y señor de las 40 vueltas. El pocitano se llevó el triunfo y dejó al equipo municipal en lo más alto, ya que su compañero Rodrigo Díaz se quedó con el segundo puesto. El podio se completó con Kevin Castro, del SEP, mientras que la cuarta ubicación fue para Ángel Oropel, de Chimbas Te Quiero.
La fiesta del pedal no quedó ahí. En categorías menores también hubo acción: en 2011-2012, Erick Mendoza fue el mejor; en 2010-2009, Mauro Audicio se llevó la victoria; y entre los Junior, el triunfo quedó en manos de Facundo Tivani.
La segunda fecha de esta serie ya tiene sede confirmada: volverá a disputarse en El Pinar, esta vez con la organización del Club Sol Naciente, comandado por Manolo Faedo. La tercera jornada, en tanto, aún espera escenario.