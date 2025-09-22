¡Se picó! Un jugador de Talleres apuntó contra Di María por su queja con el arbitraje: ""Cada quien puede opinar lo que quiera"

Juan Camilo Portilla , defensor de Talleres , le respondió a Ángel Di María , quien se quejó del arbitraje de Luis Lobo Medina en el empate entre Rosario Central y la T en un partido caliente: "Cada quien puede opinar lo que quiera".

"Después dicen que nos ayudan", dijo Fideo, en referencia al gol anulado y el penal que finalmente sancionaron afuera del área en el VAR. "Hicieron un montón de tiempo, adicionó nueve minutos y siguieron haciendo tiempo. La verdad que es increíble, pero bueno", completó luego. Por su parte, el colombiano, en diálogo con Paso a Paso en TyC Sports, aseguró: "Fue claro que el árbitro nos perjudicó a nosotros".

Más tarde fue el turno de Carlos Quintana, quien defendió a la leyenda de la Selección Argentina al hablar del clima con el que se viven los encuentros dentro del campo de juego. "Fue normal el arbitraje. Uno cuando está en la cancha protesta de todo lo que le cobran en contra y celebra todo lo que le dan a favor", aseveró el defensor.

Pero el malestar de Portilla no terminó ahí porque también hizo referencia a las faltas que suelen cobrar los jueces a favor del exjugador de Benfica: "Sabemos la calidad, de los mejores jugadores del mundo en su momento, pero quizá los árbitros quieren protegerlo un poco más. En algunas jugadas no es necesario que piten cuando no es falta".

El encuentro frente a la T estuvo cargado de polémicas porque a los diez minutos del complemento, tras el empate de Talleres, Rosario Central recuperó la ventaja luego de un pase de Di María para Gaspar Duarte, que envió un centro raso por abajo y Matías Catalán la metió en contra. Sin embargo, luego de la revisión, Luis Lobo Medina marcó fuera de juego del extremo de 22 años.

Un cuarto de hora más tarde, Ignacio Malcorra habilitó a Duarte con un gran pase en profundidad y le ganó en carrera Miguel Navarro, que le cometió infracción y el árbitro marcó penal y expulsión del defensor de la T. No obstante, otra vez llamaron al referí para que vea la jugada y finalmente decretó tiro libre ya que la falta ocurrió al borde del área, aunque mantuvo la tarjeta roja para el venezolano.

