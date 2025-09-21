domingo 21 de septiembre 2025

Preocupación por Mati Giménez: sufrió una lesión y rompió en llanto en pleno partido

El sanjuanino que juega en Argentinos se golpeó con un compañero en una jugada y tras la caída estalló en lágrimas. Si bien espera por estudios, el panorama se presenta oscuro.

En medio del partido de Argentinos contra Banfield, el sanjuanino Matías Giménez sufrió una lesión tras chocar con un compañero y, por lo grave que sería, rompió en llanto cuando los médicos lo atendían. Si bien no se sabe a ciencia cierta qué es lo que tiene, el ex San Martín e Independiente intuyó que la consecuencia sería severa.

El delantero del 'Bicho quiso saltar a cabecear la pelota pero, tras ser empujado por el defensor Santiago Daniele, cayó de forma incómoda sobre su pierna derecha y quedó tendido sobre el césped con claros gestos de dolor. Luego de varios minutos en los que fue atendido por el personal médico, se retiró en un carrito mientras lloraba desconsoladamente.

Aplaudido por el público presente en el Estadio Diego Armando Maradona, Giménez fue reemplazado y el informe inicial indicó que sería un esguince (aún tiene que hacerse estudios para determinar la gravedad de la lesión).

El atacante de 26 años tiene un antecedente que genera incertidumbre: en marzo de 2024, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, la misma en la que acusó dolor en el suelo de este domingo.

El nacido en la cantera verdinegra atravesó toda la recuperación durante 2024, e incluso llegó a jugar algunos partidos con el cuadro de Avellaneda en la primera mitad de año al regresar. Su traspaso a Argentinos se produjo para que pueda seguir sumando rodaje: aunque venía acumulando buenas actuaciones en los últimos partidos, esta lesión podría marginarlo nuevamente de las canchas al menos por un tiempo.

