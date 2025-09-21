domingo 21 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fórmula 1

Franco Colapinto sufrió tras un toque de Albon y terminó en el puesto 19 el Gran Premio de Azerbaiyán

El argentino de Alpine había ganado tres posiciones en la largada para ubicarse 13°, pero el choque del Williams arruinó su carrera. Max Verstappen completó una actuación sobresaliente y se quedó con la victoria en las calles de Bakú.

Por Redacción Tiempo de San Juan
sdfsf

¡Max Verstappen ganó el Gran Premio de Azerbaiyán! El piloto neerlandés de Red Bull dominó de principio a fin en las calles de Bakú y se quedó con una nueva victoria en la Fórmula 1. Además, completó un Grand Chelem: pole position, triunfó en la carrera, lideró todo el tiempo y marcó el récord de vuelta. En el podio lo acompañaron George Russell (Mercedes) y Carlos Sainz (Williams). Franco Colapinto terminó en el 19º lugar después de un choque de Alex Albon que arruinó su carrera.

Lee además
¡No se puede creer!: así fue el toque de Albon a Colapinto en Bakú
Desafortunado

¡No se puede creer!: así fue el toque de Albon a Colapinto en Bakú
colapinto no la paso bien en el gp de azerbaiyan y finalizo 19° y 20°
Fórmula 1

Colapinto no la pasó bien en el GP de Azerbaiyán y finalizó 19° y 20°

Oscar Piastri, líder del Campeonato de Pilotos, se estrelló en la primera vuelta y fue el único que abandonó en la carrera. Lando Norris, su compañero de McLaren y principal perseguidor en la tabla, desperdició una importante oportunidad para recortar distancias y terminó séptimo.

Franco Colapinto completó una primera parte de la carrera sobresaliente. Superó a Oliver Bearman (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin) en pista y escaló hasta el 13º lugar. Allí, aguantó los ataques del canadiense con una defensa espectacular. Sin embargo, tras parar en boxes en la vuelta 17, recibió un toque por detrás de Alex Albon (Williams), quien fue penalizado, y perdió muchísimo tiempo. Más allá de que el argentino intentó recuperarse, su actuación quedó prácticamente arruinada después del choque. En los últimos giros peleó con su compañero Pierre Gasly (18°), quien tenía gomas notablemente más nuevas y lo superó en la anteúltima vuelta.

Temas
Seguí leyendo

Briatore, otra vez con Franco Colapinto; "Estamos invirtiendo mucho"

En la Bombonera, Boca recibe a Central Córdoba: hora, formaciones y por dónde verlo

Unión dio el golpe de visitante y se afirma como líder del Torneo Clausura de la LSF

Se terminó la ilusión: Argentina cayó ante la poderosa Italia y quedó eliminado del Mundial de Vóley

Papelón de River en Tucumán: perdió con Atlético y llega golpeado a la revancha con Palmeiras en Brasil

Academia Rawson, el club de chicas que nació en pandemia, lleva la 10 de Maradona en su escudo y hoy sueña con jugar el Mundialito de Rosario

Un calendario mal gestado: por qué los ciclistas en San Juan se quedaron sin velódromo y sin las últimas cinco fechas de la Temporada de Pista

El puntaje de los jugadores verdinegros ante Vélez

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
papelon de river en tucuman: perdio con atletico y llega golpeado a la revancha con palmeiras en brasil
Dejó de ser líder

Papelón de River en Tucumán: perdió con Atlético y llega golpeado a la revancha con Palmeiras en Brasil

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia
Accidente

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia

Desconcierto por el ciclista fallecido en Rivadavia: buscan a su familia para poder identificarlo
Investigación

Desconcierto por el ciclista fallecido en Rivadavia: buscan a su familia para poder identificarlo

Los trabajadores deben avanzar paso a paso, meticulosamente y de modo manual para colocar las geogrillas sobre la Avenida Libertador.
Seguridad vial

Propio de artesanos: paso a paso, cómo colocan las innovadoras "alfombras mágicas" de la Libertador

Desde el aire, el Río San Juan caudaloso como nunca, potenciado por un monstruo energético que nació de nuevo video
El drone de Tiempo 

Desde el aire, el Río San Juan caudaloso como nunca, potenciado por un monstruo energético que nació de nuevo

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial
Triste final

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial

Te Puede Interesar

Samira y Leandro, los pequeños que juegan a bailar y representarán a San Juan en Córdoba
Talento emergente

Samira y Leandro, los pequeños que juegan a bailar y representarán a San Juan en Córdoba

Por Celeste Roco Navea
¡Ya se empieza a palpitar el FestiJoven 2025 en el Parque de Mayo!
Galería de fotos

¡Ya se empieza a palpitar el FestiJoven 2025 en el Parque de Mayo!

Monseñor Jorge Lozano.
La Rosca

¿Sigue la controversia en la Iglesia sanjuanina? Habló el "tradicionalista" que denunció el decreto de monseñor Lozano: "Derecho a decidir"

En la Bombonera, Boca recibe a Central Córdoba: hora, formaciones y por dónde verlo
Torneo Clausura

En la Bombonera, Boca recibe a Central Córdoba: hora, formaciones y por dónde verlo

Un oasis en medio de dos barrios en Pocito: así es el jardín creado y mantenido por los vecinos
Iniciativa

Un oasis en medio de dos barrios en Pocito: así es el jardín creado y mantenido por los vecinos