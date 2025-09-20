sábado 20 de septiembre 2025

Fórmula 1

Video: Colapinto chocó en Bakú y el domingo saldrá 16°

El argentino había tenido una buena performance en el inicio de la clasificación en Azerbaiyán, pero en los segundos finales se despistó, impactó contra el muro de contención y no pudo terminar su vuelta. Así, quedó 16° en la parrilla, a la espera de saber si algún cambio de componentes puede hacerlo penalizar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

De terror. Así podría definirse el cierre de la Q1 para Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán. Es que el piloto argentino había redondeado una buena performance en el inicio de la clasificación, pero un fuerte choque contra un muro de contención en los segundos finales lo dejó fuera de la segunda tanda. Así, deberá partir desde el 16° puesto de la parrilla el domingo, salvo que algún cambio de componente lo haga penalizar.

Los dos monoplazas de Alpine decidieron esperar hasta el final de la Q1 para intentar sus últimas vueltas, en la búsqueda de aire más limpio y menos tráfico para lograr mejores tiempos. Sin embargo, la curva cuatro fue la pesadilla de los dos. Es que, primero, fue Pierre Gasly quien tuvo que usar la vía de escape para no chocar, dado que no entró bien en la curva. Segundos después, cuando ya había caído al 16° puesto pero todavía debía cerrar su vuelta, Colapinto entró mal, despistó e impacto de costado contra el muro de contención, algo que ameritó una bandera roja y el cierre de la sesión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Haceinstantes/status/1834565046753513491&partner=&hide_thread=false

Ya en las vueltas previas, el argentino había rozado los muros de contención. Sin embargo, había salido airoso de esos encuentros con las barreras, evitando daños y manteniéndose entre los puestos que le permitían avanzar a la Q2. Sin embargo, el cierre fatídico a la Q1 dejó al argentino desolado, algo que se vio reflejado cuando se bajó del monoplaza y caminó, con la cabeza gacha, hacia los boxes. Así, el pilarense partirá ahora desde el 16° puesto de la parrilla, aunque habrá que ver si acaso no requiere algún cambio de componente que lo haga penalizar con puestos, dado que ya estaba al límite. En tanto, Gasly partirá tres puestos por detrás.

Curiosamente, hace ya un año, Colapinto protagonizó un accidente similar en el peligroso circuito de Bakú. Aquella vez, al volante de un Williams, el argentino impactó contra el mismo muro de contención en la FP1, tras una larga patinada. ¿El dato? En la carrera del domingo finalizó octavo.

Al margen de lo sucedido con el argentino y el francés, lo cierto es que la sesión clasificatoria de Bakú inició de manera accidentada, con tres banderas rojas que la suspendieron momentáneamente. Incluso, en la Q2, un accidente de Oliver Bearman obligó a otra bandera roja y otro freno en la acción. Claro, el circuito de Bakú es conocido por sus calles angostas y curvas riesgosas, por lo que nadie estuvo exento de sufrimientos.

Fuente: TyC Sports

