domingo 21 de septiembre 2025

¡No se puede creer!: así fue el toque de Albon a Colapinto en Bakú

El piloto de Williams hizo una mala maniobra en la vuelta 17 y recibió una penalización de 10 segundos por parte de los comisarios de la carrera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Franco Colapinto se mantenía en el puesto 13 del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 tras una buena largada y manteniendo el ritmo de su Alpine. Justamente, el equipo lo llamó para entrar a cambiar a lo boxes en la vuelta 17 y fue en la salida cuando sufrió un toque que lo complicó para el resto de la competencia en el circuito callejero de Bakú.

En la misma curva que Oscar Piastri se golpeó contra el muro de contención, Alex Albon hizo una maniobra peligrosa y tocó el neumático trasero izquierdo del argentino, que salió despedido en un trompo, pero sin complicaciones en el monoplaza A525 de la escudería francesa. Rápidamente, el oriundo de Pilar se repuso del error de su ex compañero el año pasado en Williams y volvió a pista en el último puesto (19°), aunque más retrasado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1969728869138665957&partner=&hide_thread=false

Los comisarios deportivos dieron cuenta de la colisión del tailandés contra el argentino y, tras una breve deliberación, decidieron penalizar a Albon con 10 segundos por su toque contra el Alpine número 43. Finalmente, Colapinto terminó en el puesto 19, mientras que su compañero de equipo en 2024 vio la bandera de cuadros en el 13° lugar.

Hay que recordar que el piloto del equipo británico quedó fuera de la Q1 en la clasificación a pocos minutos de haber empezado la tanda tras golpear la goma izquierda de su Williams contra la contención de la curva 1 del trazado callejero de Bakú. Una vez que se bajó de su auto luego de quedar en el último lugar de la grilla de partida, el tailandés remarcó que fue su error y mencionó que tenía la expectativa de llegar a la Q3. En contraposición a lo que le sucedió al experimentado piloto, Carlos Sainz sorprendió a todos en Azerbaiyán y logró un meritorio segundo puesto.

Colapinto también sufrió por una colisión durante la tanda clasificatoria. Cuando intentaba mejorar su tiempo para avanzar a la Q2, perdió el control de la parte trasera del Alpine en la curva 4 y golpeó con fuerza contra las defensas. El incidente, que generó la tercera bandera roja de la clasificación, se produjo segundos después de que Pierre Gasly también siguiera de largo en la misma zona. Sin embargo, el francés logró tomar la vía de escape y evitar el contacto con el muro.

