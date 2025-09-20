El padre de Lanzini, la figura contra San Martín, y un fuerte palito ¿para Gallardo?: "Cuando tenés un DT que sabe darte confianza"

En San Juan, Manuel Lanzini volvió a brillar. El volante fue clave para que Vélez derrotara 2-1 a San Martín , tras su un gol que abrió el marcador y una asistencia que terminó en el segundo tanto. Pero la noche no terminó con el pitazo final. Poco después, Héctor “Machy” Lanzini, padre del futbolista, encendió las redes con un mensaje que sonó a dardo para Marcelo Gallardo, exentrenador de su hijo en River.

“Cuando jugás con un verdadero 10 pasan estas cosas. Y cuando tenés un DT que sabe darte confianza, aún más”, escribió en Instagram, elogiando de paso al actual técnico velezano, Guillermo Barros Schelotto.

El tanto de Lanzini no solo significó el quiebre del partido, sino también el fin de una larga sequía personal: hacía cuatro meses que no convertía. Su precisión en el área le devolvió la sonrisa y reafirmó la apuesta que hizo al mudarse a Liniers tras cerrar su etapa en Núñez.

En diálogo con ESPN, el mediocampista recordó su salida de River y reconoció que no fue como lo había imaginado. “Pensaba cumplir mi contrato, pero Marcelo Gallardo tenía que tomar decisiones y lo tuve que aceptar. Me hubiese gustado que fuera diferente”, admitió.

Pese a los altibajos y las lesiones que marcaron su segundo ciclo con la Banda Roja, donde disputó 59 partidos y anotó un único gol -recordado por ser el del triunfo ante Boca en la Bombonera en 2024-, Lanzini aseguró que no reniega de aquella elección: “Volví en el momento que tenía que volver. Es el club que me formó, y aunque no salió como esperaba, no me arrepiento”.