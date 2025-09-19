viernes 19 de septiembre 2025

Fútbol

Confirmaron a Unión de Villa Krause, Colón Junior y Alianza para jugar el próximo Regional Amateur

El Consejo Federal de la AFA otorgó licencias al "Azul" de Rawson, el "Merengue" y el "Lechuzo", que acompañarán a Atenas y Marquesado en el Regional Amateur 2025. Con ellos, San Juan suma más representantes para el torneo que definirá cuatro ascensos al Federal A.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Consejo Federal de la AFA oficializó este viernes la entrega de dos licencias para el fútbol sanjuanino en el Torneo Regional Amateur 2025. Los beneficiados son Alianza, Unión de Villa Krause y Colón Junior, que se suman a la competencia que otorgará cuatro ascensos al Federal A.

"A varias personas les salvó la vida": Pérez Garro explicó su presencia en el juicio por Julieta Viñales y bancó al médico acusado
"A varias personas les salvó la vida": Pérez Garro explicó su presencia en el juicio por Julieta Viñales y bancó al médico acusado
Verónica Wittke, en plena acción video
Verónica Wittke: la trail runner sanjuanina que volvió más fuerte después de la lesión y la maternidad

Con esta confirmación, el campeón y subcampeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga Sanjuanina de Fútbol se unen a Atenas y Marquesado, que ya tenían asegurada su participación por haber obtenido sus plazas en la cancha. El conjunto de Santa Lucía accedió por tener buena posición en la tabla general de la Liga Sanjuanina durante el año pasado.

El torneo comenzará el 19 de octubre próximo. El torneo comenzará el 19 de octubre próximo.

De esta manera, el Gran San Juan ya cuenta con cinco representantes provenientes de la Liga Sanjuanina de Fútbol, a los que se agregan los equipos del interior que habían sido confirmados previamente: Peñaflor (Liga Caucetera-Sanmartiniana), Paso de Los Andes (Liga Albardón-Angaco), San Martín de Rodeo (Liga Iglesiana), General Sarmiento (Liga Sarmientina) y Estrella (Liga Jachallera).

La incorporación de Unión, Colón y Alianza responde al sistema de licencias por invitación que el Consejo Federal otorga en base al desempeño reciente de los clubes.

