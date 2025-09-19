viernes 19 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tras una reunión

Aclaran cuál es el protocolo para usar el Velódromo Chancay y ajustan las fechas del Campeonato de Pista

Luego de que desde el ámbito del ciclismo manifestaran su malestar por la utilización del espacio para otras prácticas, se llegó a un acuerdo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras una reunión con la Federación Ciclista Sanjuanina, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte aclararon el protocolo de uso del Velódromo Chancay y ajustaron las fechas del campeonato de pista.

Tras una reunión con la Federación Ciclista Sanjuanina, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte aclararon el protocolo de uso del Velódromo Chancay y ajustaron las fechas del campeonato de pista.

La coincidencia de eventos deportivos en el Velódromo Vicente Alejo Chancay generó una inesperada controversia entre el ciclismo y el patinaje artístico en San Juan. Frente a la superposición de fechas y el malestar expresado por referentes del ciclismo local, las autoridades intervinieron y definieron una serie de medidas basándose en el protocolo establecido para ordenar el uso del espacio.

Lee además
a varias personas les salvo la vida: perez garro explico su presencia en el juicio por julieta vinales y banco al medico acusado
Redes

"A varias personas les salvó la vida": Pérez Garro explicó su presencia en el juicio por Julieta Viñales y bancó al médico acusado
Verónica Wittke, en plena acción video
ALMATEUR

Verónica Wittke: la trail runner sanjuanina que volvió más fuerte después de la lesión y la maternidad

Tras una reunión mantenida en la tarde-noche del jueves entre representantes del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte a través de la Secretaría de Deporte, la Federación Ciclista Sanjuanina y los clubes que la integran, se resolvió ajustar las tres fechas restantes del campeonato de pista, que se disputarán bajo la modalidad Critérium. “Esta decisión se encuentra contemplada en el reglamento de la institución y permitiría adaptarse a la disponibilidad del velódromo”, indicaron desde el Ministerio sobre la definición.

El conflicto se originó cuando se confirmó la realización del Torneo Nacional Absoluto 2025 de Patinaje Artístico en el recinto techado de Pocito, desde el 22 de agosto al 4 de septiembre. La programación coincidía con fechas claves del ciclismo de pista, generando un fuerte malestar en el ambiente pedalero, e incluso rumores de suspensión de carreras.

En redes sociales, ciclistas como Leo Cobarrubia y Gerardo Tivani manifestaron públicamente su disconformidad, al tiempo que clubes como la Fundación El Progreso y el Club Ciclista Sol Naciente señalaban no tener confirmación oficial sobre la eventual suspensión de sus eventos.

Desde la Federación de Patinaje Artístico, por su parte, aseguraron que la solicitud del velódromo fue presentada en febrero con toda la documentación en regla, y que la Federación Ciclista estaba al tanto del calendario confirmado por la Secretaría de Deportes.

Frente a la escalada del conflicto, el Ministerio buscó llevar tranquilidad y recordó que el Velódromo Vicente Chancay es un espacio multipropósito. En ese sentido, la Secretaría de Deporte instó “a todas las instituciones deportivas, incluido el ciclismo, a respetar el protocolo vigente, que requiere presentar un cronograma con la debida antelación para el uso de las instalaciones”.

“Queremos garantizar que todas las disciplinas puedan desarrollarse sin que una perjudique a otra”, expresaron desde el organismo, solicitando que se presenten los cronogramas de competencias y entrenamientos para lo que resta de 2025 y todo el calendario 2026.

Temas
Seguí leyendo

Así entrena Mateo Kalejman por las calles de Ruanda, la primera ciudad africana que recibirá el Mundial de Ruta

Liga Universitaria: Constructores lidera en soledad, Jagermeister sacó más distancia y en la C todo sigue igual

Copa Libertadores: Estudiantes perdió con Flamengo en el Maracaná

Romagnoli, con algunas sorpresas para bajar a Vélez de la cima: la lista de convocados

Malas noticias: Russo no citó a Cavani y se pierde el próximo partido de Boca, ¿qué pasó?

El descenso a ojos de Maradona: el día que San Martín le arruinó el partido despedida a Guillermo

Revés para la Liga: la Justicia desestimó la denuncia por apuestas ilegales

Habrá un nuevo sistema para entrar a la cancha de San Martín: cómo se aplicará

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
asi entrena mateo kalejman por las calles de ruanda, la primera ciudad africana que recibira el mundial de ruta
Ciclismo

Así entrena Mateo Kalejman por las calles de Ruanda, la primera ciudad africana que recibirá el Mundial de Ruta

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa
Investiga la Justicia

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa

Imagen del canal Céspedes. Policías trabajan en esta zona para dar con la persona que habría caído. 
Lo último

Quién sería el hombre que habría caído a un canal en Pocito y que es intensamente buscado

Thian Toledo, el niño de 7 años que se descompensó y murió durante un festejo de cumpleaños en Río Tercero, provincia de Córdoba
Consternación social

Dolor e incertidumbre en Córdoba: en solo cinco días ya son cuatro los menores fallecidos de muerte súbita

Tras el hackeo al Facebook de una víctima de femicidio, reflotan el provocador Me Gusta del femicida de Brenda
Sin escrúpulos

Tras el hackeo al Facebook de una víctima de femicidio, reflotan el provocador "Me Gusta" del femicida de Brenda

El próximo domingo 21 de septiembre, jornada en la que se celebran el Día del Estudiante y el Día de la Primavera, será el más fresco de la semana.
Qué pasará

El tiempo traerá una sorpresa para el Día del Estudiante en San Juan

Te Puede Interesar

Lisandro Catalán.
Visita exprés

El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, en San Juan: la agenda con Orrego

Por Redacción Tiempo de San Juan
Encontraron en Sarmiento al sanjuanino que había caído en el canal Céspedes
Triste final

Encontraron en Sarmiento al sanjuanino que había caído en el canal Céspedes

Por tercer día consecutivo, una amenaza de bomba obligó a evacuar una escuela de Rawson
De no creer

Por tercer día consecutivo, una amenaza de bomba obligó a evacuar una escuela de Rawson

La reunión en comisión dentro de la Legislatura, cuando el secretario de Tránsito y Transporte provincial, Marcelo Molina, fue por segunda vez esta semana a explicar a los legisladores el proyecto. 
Mirada oficial

Las razones del Gobierno de San Juan para postergar el debate de la Ley de Transporte: "ampliar el consenso"

Villordo quedó completamente lastimado y sufrió fractura de tabique y de una de sus costillas tras el ataque vecinal.
En Rawson

El estremecedor relato de un famoso comerciante de San Juan, golpeado junto a su familia en la plaza de su barrio