viernes 19 de septiembre 2025

Conmebol

Copa Libertadores: Estudiantes perdió con Flamengo en el Maracaná

Estudiantes perdía 2 a 0 a los 8 minutos. Sobre el final del partido metió el gol del descuento, y sueña con dar vuelta la serie de cuartos de final contra Flamengo, en La Plata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Estudiantes de La Plata perdió 2-1 con Flamengo este jueves en el mítico Estadio Maracaná. El encuentro fue correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. La serie quedó abierta y se definirá en una semana en La Plata.

El elenco argentino comenzó perdiendo desde el vestuario ya que en la primera jugada del encuentro, el conjunto carioca tardó solo 18 segundos para abrir el marcador con el tanto de Pedro tras una media vuelta desde el piso. Fue el octavo gol más rápido en la historia del torneo detrás de Félix Suárez (Alianza Lima) con 6 segundos en 1976, Alfredo Mendoza (Newell’s) con 7 segundos en 1992, José Sosa (Estudiantes) con 8 segundos en 2010, Carlos Maldonado (Táchira) con 10 segundos en 1989, Santiago Rodríguez (Nacional) y Kaio Jorge (Santos), ambos con 11 segundos en 2020 y Arthur (Botafogo), con 13 segundos, este año.

Los brasileños mantuvieron su superioridad y si bien el Pincha pudo cruzar la mitad de la cancha luego de los diez minutos iniciales, volvió a perder el mediocampo. Cada vez que Giorgian de Arrascaeta tomó la pelota generó peligro y Fernando Muslera evitó el tercero con una gran respuesta tras el enganche y remate de Pedro.

Pasada la primera media hora el Flamengo bajó su intensidad y se dedicó a cuidar la pelota. Esperó en la mitad de la cancha y cuando de Arrascaeta puso primera su equipo atacó y Gonzalo Plata se perdió el tercero tras un tiro que se fue por arriba.

En el final de la primera mitad Estudiantes buscó el descuento con un débil cabezazo de Guido Carrillo que se fue desviado.

En el complemento Estudiantes salió a jugar más en el campo rival, pero careció de profundidad y Flamengo neutralizó sus intentos.

Los locales se dedicaron a cuidar la pelota luego de frenético ritmo de los 45 minutos iniciales. Aunque a falta de 9 minutos lo complicó la expulsión de Gonzalo Plata. Aunque el árbitro Andrés Rojas no debió sacarle la tarjeta roja ya que en la jugada previa hubo mano de un jugador de Estudiantes.

En el final Estudiantes aprovechó el hombre de más y a puro corazón lo buscó con el descuento que llegó a los 90 minutos con el un tiro cruzado de Guido Carrillo. Ese agónico tanto le dio vida a León ya que la llave quedó abierta. Incluso el equipo de Eduardo Domínguez debió haber tenido más posibilidades ya que el juez dio 3 minutos cuando debió haber dado 5.

La revancha será en una semana en La Plata. Vale mencionar que el ganador de esta serie se enfrentará en semifinales con un equipo argentino que saldrá de la disputa entre Racing y Vélez, que definirán la próxima semana en Avellaneda (la Academia se impuso 1-0 en la ida en Liniers).

