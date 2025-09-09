Regional Amateur: los 7 equipos clasificados, los 4 que entrarían por invitación y la incógnita de Desamparados

La cuenta regresiva ya comenzó. El Torneo Regional Amateur , la competencia más importante del año para el fútbol sanjuanino -a excepción de San Martín que milita en Primera División-, ya empieza a definir a sus representantes.

Por la Liga Sanjuanina , las dos plazas quedaron en manos de Atenas , campeón 2024, y Marquesado , que en el partido que enfrentó al perdedor de la súper final y el primero de la tabla general del 2024, disputado el último fin de semana en el Bicentenario, derrotó a Desamparados .

A ellos se suman los clasificados por ligas del interior: Peñaflor (Liga Caucetera-Sanmartiniana), Paso de Los Andes (Liga Albardón-Angaco), San Martín de Rodeo (Liga Iglesiana), General Sarmiento (Liga Sarmientina) y Estrella (Liga Jachallera). De esta manera, ya son siete los equipos confirmados.

En cuanto a las licencias por invitación, todo indica que se otorgarán en base a méritos deportivos del Apertura 2025. Si se abren dos plazas extras, serían para el campeón y subcampeón: Unión y Colón por la Liga Sanjuanina. Además, desde las ligas del interior se gestionan dos invitaciones: una para Árbol Verde de Jáchal y otra para General Belgrano de Sarmiento.

El panorama más incierto lo vive Sportivo Desamparados, que perdió la chance de clasificar en la cancha. Aun así, desde Puyuta no pierden la esperanza y confían en gestionar un cupo extra y, como carta fuerte, apelarán a la final que disputaron ante Ben Hur en el último Regional.

Lo cierto es que el Regional arrancará en poco más de un mes y por ahora la foto de los representantes sanjuaninos aún no está completa. Lo único seguro es que los equipos local ya están en cuenta regresiva para el desafío más importante del semestre.