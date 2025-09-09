La Liga Infantil de Futsal de Rawson tuvo su cierre en el Aldo Cantoni
LIFRA tuvo su noche de finales de la Copa Oro y Copa Plata en el mítico Aldo Cantoni.
El Estadio Aldo Cantoni volvió a ser escenario de un evento deportivo multitudinario este sábado 6 de septiembre, cuando albergó las finales de la Liga Infantil de Futsal de Rawson (LIFRA) en sus diferentes categorías. Desde la mañana hasta entrada la noche, cientos de chicos y chicas dieron vida a una jornada cargada de emoción, con definiciones en Copa Plata y Copa Oro, tanto en masculino como en femenino.
El cierre del torneo contó con la presencia de autoridades provinciales, entre ellas el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara; el director de Alto Rendimiento, Martín Riveros; el director de la Agencia Deportes San Juan, Sebastián Barroso; y el director de Deporte en la Comunidad, Marcelo Gonzales, quienes acompañaron a las familias y a los equipos en una verdadera fiesta del deporte infantil.
Los campeones del torneo apertura LIFRA:
Copa Plata
Copa Oro
El Torneo Apertura LIFRA 2025 ratifica el compromiso de las instituciones y del Gobierno provincial con el deporte infantil, fomentando valores de compañerismo, esfuerzo y sana competencia.