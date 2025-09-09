martes 9 de septiembre 2025

Polideportivo

La Liga Infantil de Futsal de Rawson tuvo su cierre en el Aldo Cantoni

LIFRA tuvo su noche de finales de la Copa Oro y Copa Plata en el mítico Aldo Cantoni.

Por Redacción Tiempo de San Juan
72af1e1129370be11574837b5810aafc_XL

La Liga Infantil de Futsal de Rawson tuvo su cierre en el Aldo Cantoni

LIFRA tuvo su noche de finales de la Copa Oro y Copa Plata en el mítico Aldo Cantoni.

El Estadio Aldo Cantoni volvió a ser escenario de un evento deportivo multitudinario este sábado 6 de septiembre, cuando albergó las finales de la Liga Infantil de Futsal de Rawson (LIFRA) en sus diferentes categorías. Desde la mañana hasta entrada la noche, cientos de chicos y chicas dieron vida a una jornada cargada de emoción, con definiciones en Copa Plata y Copa Oro, tanto en masculino como en femenino.

El cierre del torneo contó con la presencia de autoridades provinciales, entre ellas el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara; el director de Alto Rendimiento, Martín Riveros; el director de la Agencia Deportes San Juan, Sebastián Barroso; y el director de Deporte en la Comunidad, Marcelo Gonzales, quienes acompañaron a las familias y a los equipos en una verdadera fiesta del deporte infantil.

Los campeones del torneo apertura LIFRA:

Copa Plata

  • Sub 15: Sporting Río Blanco 5 – 3 Las Garzas
  • Sub 13: Atlético 16 3 – 2 Defensores V° Hipólito
  • Sub 11: Halcones 3 (5) – 3 (6) B° Licciardi
  • Sub 9: Colanguil FC 5 – 6 Club del 7
  • Sub 7: Las Águilas FC 3 – 0 Colanguil FC
  • Femenino: Manantial 15 – 1 Defensores V° Hipólito

Copa Oro

  • Femenino: B° Neuquén 5 – 4 Las Águilas FC
  • Sub 7: Fénix FC 6 – 1 Defensores V° Hipólito
  • Sub 9: Las Águilas FC 2 – 0 B° Neuquén
  • Sub 11: 32 Unidos 2 – 3 Las Garzas
  • Sub 13: 32 Unidos 3 – 5 Fénix FC
  • Sub 15: B° Neuquén 4 – 2 Fénix FC

El Torneo Apertura LIFRA 2025 ratifica el compromiso de las instituciones y del Gobierno provincial con el deporte infantil, fomentando valores de compañerismo, esfuerzo y sana competencia.

