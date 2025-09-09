martes 9 de septiembre 2025

Dolor en el fútbol por la muerte de Carlos Silva, el ex arquero de Boca que fue ayudante de Menotti y pasó por San Martín

El futbolista era uruguayo y tuvo paso por varios clubes argentinos. Murió tras sufrir una descompensación mientras viajaba en su auto rumbo a la Costa Atlántica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tristeza por la muerte del ex arquero Carlos Silva.&nbsp;

Tristeza por la muerte del ex arquero Carlos Silva. 

Carlos Silva, ex arquero uruguayo de Boca Juniors y ayudante de César Luis Menotti en Rosario Central, falleció este domingo tras un accidente automovilístico, luego de haber sufrido una descompensación.

El Hilario Sánchez cumple 74 años: la historia de un estadio que es leyenda en Cuyo
Aniversario

El Hilario Sánchez cumple 74 años: la historia de un estadio que es leyenda en Cuyo
Silvio Prieto, el protagonista de la campaña de Desamparados. 
Iniciativa víbora

"Ahora jugamos todos": el ídolo de Desamparados que invitó a los hinchas a asociarse y volver al club

Según fuentes policiales, el coche en el que iba Silva zigzagueó antes de impactar con otro auto. El accidente se produjo camino a Brandsen.

Este lunes, de acuerdo a lo que contaron amigos y colegas del ex arquero, Silva tenía que ir a la costa atlántica a escriturar una casa que se estaba construyendo.

Silva tenía 60 años y había nacido el 1 de diciembre de 1964 en Montevideo, pero realizó toda su carrera futbolística en Argentina. Debutó profesionalmente en Deportivo Morón, con el que logró el ascenso al extinto Nacional B en 1990 y luego pasó por varios equipos de Primera División, entre ellos Boca.

En 1991 defendió el arco Quilmes y a pesar del descenso en 1992, saltó a Argentinos Juniors. Y un año después llegó a Boca, donde fue suplente eterno de Carlos Fernando Navarro Montoya. Apenas jugó dos encuentros amistosos de verano en 1995. Uno de ellos fue un Superclásico ante River, con derrota por 2 a 0 y el otro en un empate 1-1 ante Vélez.

Tras dejar el fútbol, en 2002, Silva fue ayudante técnico en Rosario Central en un cuerpo técnico que lideraba César Luis Menotti. También trabajó con Ángel Cappa y lo hizo como entrenador de arqueros. Además, en el 2015, arribó a San Juan para sumarse a San Martín en el plantel que conducía Carlos Mayor. Fue entrenador de arqueros de Luis Ardente y Leonardo Corti. Luego de cortar el vínculo con San Martín, vivió un tiempo más en la provincia y según señalaron, estaría casado con una sanjuanina.

image

