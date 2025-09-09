Dolor en el fútbol por la muerte de Carlos Silva, el ex arquero de Boca que fue ayudante de Menotti y pasó por San Martín

Carlos Silva , ex arquero uruguayo de Boca Juniors y ayudante de César Luis Menotti en Rosario Central, falleció este domingo tras un accidente automovilístico, luego de haber sufrido una descompensación.

Según fuentes policiales, el coche en el que iba Silva zigzagueó antes de impactar con otro auto. El accidente se produjo camino a Brandsen.

Este lunes, de acuerdo a lo que contaron amigos y colegas del ex arquero, Silva tenía que ir a la costa atlántica a escriturar una casa que se estaba construyendo.

Silva tenía 60 años y había nacido el 1 de diciembre de 1964 en Montevideo, pero realizó toda su carrera futbolística en Argentina. Debutó profesionalmente en Deportivo Morón, con el que logró el ascenso al extinto Nacional B en 1990 y luego pasó por varios equipos de Primera División, entre ellos Boca.

En 1991 defendió el arco Quilmes y a pesar del descenso en 1992, saltó a Argentinos Juniors. Y un año después llegó a Boca, donde fue suplente eterno de Carlos Fernando Navarro Montoya. Apenas jugó dos encuentros amistosos de verano en 1995. Uno de ellos fue un Superclásico ante River, con derrota por 2 a 0 y el otro en un empate 1-1 ante Vélez.

Tras dejar el fútbol, en 2002, Silva fue ayudante técnico en Rosario Central en un cuerpo técnico que lideraba César Luis Menotti. También trabajó con Ángel Cappa y lo hizo como entrenador de arqueros. Además, en el 2015, arribó a San Juan para sumarse a San Martín en el plantel que conducía Carlos Mayor. Fue entrenador de arqueros de Luis Ardente y Leonardo Corti. Luego de cortar el vínculo con San Martín, vivió un tiempo más en la provincia y según señalaron, estaría casado con una sanjuanina.