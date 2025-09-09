martes 9 de septiembre 2025

Aunque ya ganó la eliminatoria, Argentina se juega algo importante contra Ecuador

Quién piense que esta noche el partido de eliminatorias contra Ecuador es para completar la agenda, se equivoca. Argentina debe ganar para mantener una posición de privilegio en el fútbol mundial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Selección Argentina atraviesa un momento histórico, con títulos que la consagraron como bicampeona de América, campeona del mundo y campeona intercontinental. Sin embargo, en el sistema de puntuación de la FIFA, cada partido cuenta y la presión sigue siendo máxima.

Si el equipo de Lionel Scaloni no logra imponerse en su visita a Ecuador, España lo superará y se quedará con el primer puesto del ranking FIFA, quedando la Albiceleste en el segundo lugar a las puertas del Mundial.

El dato no es menor: desde que se implementó el ranking FIFA, solamente ocho selecciones lograron encabezar la tabla: Argentina, Alemania, Brasil, Francia, Italia, España, Países Bajos y Bélgica.

Con pocos partidos por delante antes de la gran cita mundialista, el duelo ante Ecuador no solo tiene valor en lo deportivo, sino también en lo simbólico, ya que está en juego mantener la cima del fútbol mundial.

