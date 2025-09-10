San Juan se une: la Liga Albardón-Angaco se juega todo frente a Mendoza para quedarse con la corona de Cuyo

Es hoy. La Liga de Albardón-Angaco se pone la bandera de San Juan y salta a la cancha para hacer historia en la Copa País . Después de un exitoso camino en el largo campeonato, logró codearse con los favoritos y esta tarde no hay excusas: un solo partido y pasaje a la próxima ronda de la competencia federal. Entradas y el detalle del partido que unirá todas las banderas de la provincia.

El duelo de vuelta (en la ida empataron 0-0) será frente a la Liga de Alvear de Mendoza , en el Polideportivo de Albardón desde las 16.30hs. La ilusión está latente y el hambre de hacer historia los mantiene aferrados: "La gente está ansiosa y tratar de pasar sería algo histórico para nosotros", comentó Ricardo Molina , el entrenador del equipo, a Tiempo de San Juan .

Para este enfrentamiento tan importante y significativo, piden el aguante de la provincia: el valor de las entradas tendrá un costo general de 5 mil pesos y para algunos hinchas, jugadores de inferiores y escuelita tendrán el acceso gratis al estadio.

"Los hinchas que lleven un instrumento musical y los chicos de escuelita de hasta 15 años que lleven camiseta de su club, ingresarán gratis", escribieron en el posteo de la Liga Albardón-Angaco en la antesala al duelo de este jueves.

El DT aseguró que el mata mata con Mendoza será picante y con mucho folcklore: "Va a ser duro. Cuando jugamos en Mendoza la cancha estaba llena y nos puteaban de todos lados. Más allá de que se dio un partido tranquilo, la gente te hizo sentir la localía y eso va a pasar acá también".

El ganador de esta llave, no solo se quedará con la corona de Cuyo, sino que conseguirá acceder a la próxima ronda donde se medirá con otra liga de Buenos Aires. El sueño está y hoy puede ser un gran paso.