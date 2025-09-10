miércoles 10 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tensión

La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma, tras tres horas de caos

El dramático episodio comenzó a primera hora de la mañana de este miércoles, en la escuela Marcelino Blanco, de la localidad mendocina de La Paz, al límite con San Luis. Hay un intenso operativo y hasta el Gobierno de Mendoza habló sobre el caso. Finalmente, todo quedó bajo control.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una adolescente de 14 años se atrincheró en una escuela de Mendoza y disparó dos veces. La alumna continúa atrincherada, mientras se desarrolla un operativo para evacuar al resto de los estudiantes. El dramático episodio comenzó a primera hora de la mañana de este miércoles, en la escuela Marcelino Blanco, de la localidad mendocina de La Paz, al límite con San Luis. Finalmente, se conoció que entregó el arma y la situación quedó bajo control.

Lee además
en el senado, el secretario de mineria nacional tomo como ejemplo a san juan y dijo cuanto cobre podria producir argentina en una decada video
Congreso

En el Senado, el Secretario de Minería nacional tomó como ejemplo a San Juan y dijo cuánto cobre podría producir Argentina en una década
tras la derrota en buenos aires, javier milei hablara por cadena nacional el lunes 15
Decisión

Tras la derrota en Buenos Aires, Javier Milei hablará por cadena nacional el lunes 15

La adolescente sería hija de un comisario retirado de la Policía de San Luis y habría llevado al colegio una pistola 9 milímetros con la que disparó dos veces al aire.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mario_Moray/status/1965792925947978027&partner=&hide_thread=false

Ante la gravedad de la situación, las autoridades de la institución educativa llamaron a la Policía de Mendoza, que llegó rápidamente al lugar.

Luego de algunos minutos, los efectivos pudieron controlar la situación. La menor estaba encerrada, aislada y, según reportó personal de las fuerzas de seguridad, en estado de shock.

Según indicaron, la adolescente iba a ser sacada del establecimiento en un helicóptero que ya está en el lugar para llevar adelante el operativo.

Todos los estudiantes ya fueron evacuados del edificio. Gustavo Pinto, director del hospital local, detalló que varios tuvieron que ser atendidos porque estaban en estado de pánico y con mucho nerviosismo.

Algunos alumnos de la escuela compartieron videos de la situación en las redes sociales. De acuerdo a lo que se ve en la imagen, la alumna está sola con el arma de fuego en sus manos en el interior de la escuela, mientras los negociadores de la Policía buscan que se entregue.

“Está con un arma”, se escucha que dice uno de los estudiantes que filma la escena en la que se ve a la adolescente deambulando por el patio del colegio. “Allá está la nenita”, agregó una docente.

Otro video muestra el momento en que la adolescente disparó. La imagen es grabada desde adentro de una de las aulas y se escucha el estruendo el disparo, acompañado del grito de otra alumna.

Según señalaron allegados a la menor, “toda la semana fue víctima de bullying por un video”.

El comunicado del Gobierno de Mendoza

La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, tenía prevista una actividad en la Legislatura sobre la reforma del Código Penal que fue cancelada.

Mientras la adolescente continuaba atrincherada en la escuela, el Gobierno de Mendoza emitió un comunicado que lleva la firma de los ministerios provinciales de Seguridad y Justicia; de Salud y Deportes; y de Educación, Cultura, Infancias; y de la Dirección General de Escuelas de Mendoza.

“Solicitamos a los medios de comunicación, organizaciones y a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco de La Paz, en el marco de una situación donde debe primar la seguridad y el respeto al interés superior de la niña involucrada y su contexto", inició el documento.

En ese sentido, señalaron que “está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas” sobre la dramática situación.

Las autoridades remarcaron que “cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves".

“El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados. Es fundamental mantener un marco de respeto. Se agradece la responsabilidad y la colaboración para garantizar la seguridad del operativo”, cerraron.

Fuente: TN

Temas
Seguí leyendo

Nación reflotó el Ministerio del Interior y designó a Lisandro Catalán al mando

Llega al país el primer avión con argentinos deportados de Estados Unidos por Trump

Día Latinoamericano de la Epilepsia: la terapia cetogénica, una alternativa para pacientes resistentes a fármacos

Una de las lácteas más importantes, al borde de la quiebra por pedido de los trabajadores

Vídeo que arrasa en las redes, el chico del churrasco que hizo un bife, se volvió viral y lo echaron de su casa

A romper el chanchito: estos son los 10 autos 0km más baratos de Argentina

Diez ideas prácticas y sencillas para darle vida a jardines pequeños con un toque de estilo

Milei canceló un viaje a España y estará en el país para intensificar su gestión, tras la derrota en las elecciones bonaerenses

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Se espera que los argentinos deportados de Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump arriben a Ezeiza, en las próximas horas.
En las próximas horas

Llega al país el primer avión con argentinos deportados de Estados Unidos por Trump

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan
SMN

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una amiga
En Sarmiento

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una "amiga"

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales
Paren en Off

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales

Tras la tragedia en Ruta 40 en Albardón, ¿aplicarán el criterio de pena natural para el conductor sospechado?
Más humano

Tras la tragedia en Ruta 40 en Albardón, ¿aplicarán el criterio de pena natural para el conductor sospechado?

Te Puede Interesar

Lisandro Catalán.
Reacción local

El nuevo funcionario nexo de Milei con los gobernadores, un "amigo" de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desamparados, el club que se fundó por alumnos de la escuela Enología y se convirtió en uno de los más populares por su rica historia del 60
Cumple 106 años

Desamparados, el club que se fundó por alumnos de la escuela Enología y se convirtió en uno de los más populares por su rica historia del '60

La campaña de la aceituna dejó un sabor amargo en el sector olivícola sanjuanino, que espera que las condiciones mejoren en futuros ciclos.
Cosecha 2024/2025

La aceituna resiste: San Juan apuesta a la calidad en un año difícil

La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma, tras tres horas de caos
Tensión

La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma, tras tres horas de caos

Orrego inauguró las obras que dejaron el Instituto Superior de Educación Física como nuevo
Ampliación y refacción

Orrego inauguró las obras que dejaron el Instituto Superior de Educación Física como nuevo