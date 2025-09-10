miércoles 10 de septiembre 2025

Post partido

Scaloni, sin pelos en la lengua tras el picante partido con Ecuador: "Estamos acostumbrados"

El técnico de la Selección Argentina reconoció la superioridad de Ecuador y expresó su frustración por no poder evaluar a más jugadores debido a la expulsión de Otamendi que alteró los planes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Declaraciones de Scaloni.&nbsp;

Declaraciones de Scaloni. 

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló este martes tras la caída en Guayaquil frente a Ecuador por 1-0 y analizó el partido en base a los méritos del vencedor, bajo la premisa de la imposibilidad de ganar siempre. "Nosotros estamos por suerte continuamente acostumbrados a ganar y hay veces que no te toca", le quitó dramatismo a lo sucedido en la cancha, en la que también profundizó sobre el desarrollo.

"Cuando el rival juega hay veces que tenés que sufrir. Hemos sufrido por momentos, sobre todo cuando quedamos con 10. Estaba complicado pero siempre estuvimos en partido", destacó y luego añadió: "Con el miedo de cuando salimos en el segundo tiempo de tener una expulsión, el partido un poco se desvirtuó y no pudimos concretar o llegar a situaciones de gol, pero siempre positivo porque el equipo intenta, da la cara, a su manera, jugando. El segundo tiempo fue nuestro aunque pudimos haber hecho algo más, así que a seguir".

"Es difícil hacer un análisis porque después de la expulsión el partido fue otro, hasta ese momento Ecuador hizo un buen partido, es una gran selección y si juega como hoy van a darle alegrías a su gente", dijo, y reveló que la expulsión de Nicolás Otamendi le frustró planes: "Nos quedamos con ganas de ver a otros chicos pero ahora nos quedan otros partidos por delante". Y en otro momento elogió a su colega Sebastián Beccacece, con quien coincidió en el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en Rusia 2018: "Sebastián lo está haciendo muy bien así que lo tengo que felicitar".

A propósito de la roja a Otamendi, el DT dijo que no estaría en el arranque mundialista, aunque prevalece la duda sobre si se jugará o no la Finalissima contra España en marzo, donde podría cumplir la sanción. "Es una lástima por Ota, sabíamos el riesgo que tenía jugar este partido con la expulsión y no jugar el primer partido del Mundial", afirmó.

Sobre quién llevó la casaca de Lionel Messi, Scaloni expresó: "La 10 la iba a llevar Thiago Almada pero no supo ser parte de la partida y se la dimos a Franco (Mastantuono), preferimos no arriesgarlo. Entró bien, tiene personalidad, le gusta jugar con la pelota, la recibe, pero entró en un momento bastante bajo del partido y no había espacios. Va sumando minutos en este equipo".

"Messi venía de una lesión. Tomamos la decisión de no arriesgarlo pero no he vuelto a hablar", expuso sobre la ausencia del astro y no quiso saber nada de hablar de candidatos al Mundial: "Hacer vaticinio sobre quién lo va a ganar es muy difícil, sí puedo decir que hay selecciones muy buenas que se la van a hacer muy difícil a los rivales".

