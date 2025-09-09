Franco Mastantuono , ¿el heredero?

Franco Mastantuono se adueñó de la mítica camiseta número 10 de la Selección Argentina , decisión ante la baja anunciada de Lionel Messi y la ausencia por molestia de último momento de Thiago Almada para enfrentar a Ecuador por Eliminatorias.

Si bien se esperaba que el Guayo sea nuevamente de la partida y porte el dorsal que volvieron icónico la Pulga y Diego Maradona , el delantero de Atlético de Madrid quedó afuera del encuentro por la molestia física. Ante la obligación de que sea utilizado el honor fue para la joya de Real Madrid , que pocas semanas atrás cumplió 18 años.

En caso de ingresar, este sería tan solo su tercer partido con el seleccionado nacional, al debutar ante Chile y ser titular frente a Venezuela días atrás en el Monumental. Todos encuentros durante las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Pese a su corta edad, el oriundo de Azul no es extraño a portar el icónico dorsal con la Albiceleste, al vestirlo durante amistoso de la Selección Argentina Sub-20, no en encuentros oficiales dado que ese honor supo ser para Claudio "Diablito" Echeverri en el Sudamericano 2025, su único torneo oficial hasta ahora.

Curiosamente José Pekerman lo señaló poco antes de vencer a Venezuela como el sucesor de Lionel Messi, lo cual cobra aún más fuerzas ante este gran voto de confianza por parte de Scaloni: “Va a marcar la historia y nos va empezando a hacer entender esta otra etapa. A lo mejor es ese del que estamos hablando: el equipo tiene que estar ordenado, pero el que nos hará ganar es éste”, afirmó en diálogo con DSports Radio.

Los jugadores que usaron la 10 de la Selección Argentina ante la ausencia de Messi

El ex Barcelona y París Saint Germain debutó con la Mayor en 2005, pero se adueñó de la 10 el 29 de marzo de 2009, en la goleada por 4-0 frente a Venezuela. Desde ese momento, le pertenece. Excepto, claro, las veces que no estuvo. Repasá los 16 futbolistas que tomaron prestada su insigna.