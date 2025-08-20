El debut soñado de Mastantuono en el Real Madrid: ovación del Bernabéu y elogios de Xabi Alonso

El Santiago Bernabéu fue testigo este fin de semana de un estreno que promete futuro. Franco Mastantuono, juvenil argentino de 18 años surgido de River Plate, debutó oficialmente con la camiseta del Real Madrid en el triunfo 1-0 frente a Osasuna, por la primera fecha de la Liga Española.

El ingreso del mediapunta se produjo a los 67 minutos, en reemplazo de Brahim Díaz, y fue recibido con una ovación que dejó en claro la expectativa que genera su figura. Desde el calentamiento, los hinchas lo habían alentado con cánticos, y cada intervención del joven fue seguida con entusiasmo.

Mastantuono mostró personalidad desde el primer contacto con la pelota, asociándose con Federico Valverde y buscando siempre protagonismo en ataque. Su momento más destacado llegó tras una pared con Gonzalo García: definió de zurda, pero el arquero Sergio Herrera evitó el gol con una atajada sobre la línea. También se hizo cargo de un tiro de esquina que casi termina en gol de Aurélien Tchouaméni.

Al finalizar el encuentro, Xabi Alonso no escatimó elogios para el debutante: “Tiene pinta. Ha tenido buenos minutos. No había podido entrenar con nosotros, pero tenía muchas ganas y lo anímico a veces pesa más que lo trabajado. Ha tenido un buen impacto y es una buena noticia que haya hecho su debut”.

El capitán Dani Carvajal también se sumó a los reconocimientos: “Es un chico con mucha personalidad, quiere el balón y nos puede dar mucho. Con 18 años saltar al Madrid no es fácil, pero me gusta la personalidad que tiene”.

Con la confianza del entrenador y el respaldo del vestuario, Mastantuono comienza a escribir su historia en la Casa Blanca, donde las expectativas por su evolución ya son tan grandes como los aplausos que recibió en su primera noche en el Bernabéu.