Bolivia venció a Brasil y jugará el repechaje rumbo al Mundial 2026

Bolivia confirmó su lugar en el repechaje rumbo al Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Brasil en el estadio Municipal de El Alto. El único gol del partido lo convirtió Miguel Terceros desde el punto de penal, en una jugada polémica que el árbitro Cristián Garay Reyes sancionó con ayuda del VAR. La victoria deja a La Verde con la ilusión intacta de clasificar a Estados Unidos, México y Canadá.

Partido duro Argentina perdió con la Ecuador de Beccace en el último partido de Otamendi, que se fue expulsado

El encuentro estuvo condicionado por la altura, que complicó a los dirigidos por Carlo Ancelotti, y tuvo momentos de intensa disputa en ambos arcos. A pesar del dominio brasilero en varias fases, Bolivia logró sostener la ventaja y aseguró un resultado histórico ante la Verdeamarela.

La derrota de Venezuela ante Colombia por 6-3 confirmó la eliminación de la Vinotinto, mientras que la Verde depende de sí misma para avanzar al repechaje, donde enfrentará a un rival por definir con la posibilidad de acceder a la Copa del Mundo. La clasificación a esta instancia representa un logro significativo para Bolivia, que jugará por primera vez en muchos años la chance de disputar el Mundial a través del repechaje.

Miguel Terceros, protagonista del partido, fue clave con su gol y su participación activa en ataque, mientras que la defensa boliviana resistió los embates brasileños hasta el pitazo final. La Verde ahora espera definir su próximo rival y preparar la serie que podría llevarla a la cita mundialista.