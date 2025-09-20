Un oftalmólogo sanjuanino explica cómo funcionan las revolucionarias gotas para la presbicia: ¿adiós a los anteojos?

Poder leer los precios en las góndolas del super o el WhatsApp en el celular sin recurrir a los anteojos parecía un sueño para los mayores de 40. Pero un gran descubrimiento promete hacerlo realidad: se aprobaron en Argentina las gotas para tratar la presbicia. Y un oftalmólogo sanjuanino, pionero en su uso; explicó cómo se usan.

¿La gran solución? Aprobaron en el país el remedio que pone freno a la presbicia sin lentes ni operaciones

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) acaba de autorizar en el país el uso de un colirio con la droga pilocarpina al 1,25% (Nearlea, de laboratorios Elea), que ya había sido aprobado por la FDA en Estados Unidos. No es de venta libre, debe ser recetada por un especialista.

El Dr. Juan Roco, especialista en el Centro de Miopía y Astigmatismo de San Juan, explicó a Tiempo de San Juan cómo funciona el colirio, qué beneficios ofrece, los riesgos que hay que considerar y por qué este avance podría marcar el inicio del fin de los anteojos para ver de cerca.

Hay un dato que pocos saben del tema: en San Juan, esta solución no es novedad, ya que hace más de 15 años que se aplica de manera personalizada. Roco es uno de los 40 médicos que se formó con el especialista argentino que descubrió el tratamiento que luego fue patentado en Europa, Estados Unidos y ahora en Argentina.

image

La gota que cambia la vida

El entusiasmo por este tratamiento ha crecido en todo el país desde que ANMAT autorizó oficialmente el uso de las gotas para la presbicia. Pero San Juan ya lleva la delantera. “Nosotros ya hace mucho tiempo las estamos usando en forma de recetas magistrales,” contó el oftalmólogo. Agregó que alrededor de 5.000 sanjuaninos ya utilizan esta solución que permite devolver una visión natural y sin anteojos a quienes comienzan a enfrentar el envejecimiento ocular.

“La presbicia no es una enfermedad, sino una condición, que aparece generalmente entre los 38 y 40 años, cuando el músculo ocular pierde fuerza y el cristalino no puede enfocarse correctamente”, explicó el especialista. Con el uso de la pilocarpina mejora significativamente la capacidad de enfoque de cerca.

Ventajas y efectos adversos

“Los resultados iniciales son excepcionales,” afirmó Roco, quien, según su experiencia, aseguró que el 99% de los pacientes son buenos candidatos. Eso sí, es crucial realizar una evaluación oftalmológica previa.

El tratamiento tiene contraindicaciones: personas con miopía muy elevada, antecedentes de desprendimiento de retina o patologías vítreas deben evitar su uso sin un estudio adecuado. Los efectos secundarios son leves y transitorios: picazón, ardor, irritación o dolor de cabeza en algunos casos.

Una de las grandes ventajas es que el efecto es reversible: si el paciente deja de aplicar las gotas, la visión vuelve a su estado anterior, sin secuelas. “La libertad de no usar anteojos es invaluable”, aseguró Roco, quien también es usuario del tratamiento hace más de 10 años.

Anteojos, de vacaciones

Más que una moda, el nuevo tratamiento representa una nueva etapa en la calidad visual. “No es que uno pone en la balanza anteojos o no anteojos, sino que es libertad o no libertad”. Para muchas personas, implica volver a leer, trabajar o usar el celular sin depender de un objeto externo que se pierde, se rompe, es más costoso o simplemente incomoda.

Además, las gotas no solo mejoran la visión cercana. Según el especialista, también favorecen el enfoque de media y larga distancia, proporcionando una experiencia visual más completa.

Todo lo que hay que saber

image

Precios y acceso : Hoy por hoy, el colirio Nearlea (2,5 ml) tiene un costo aproximado de 29.000 pesos en las farmacias, mientras que las gotas magistrales del “Método Benozzi” rondan los 26.000 pesos, pero en presentaciones de 10 ml, lo que representa una mayor duración. Actualmente, ninguna obra social cubre el tratamiento, aunque se espera que con la mayor difusión e implementación se abran canales de financiación o convenios médicos.

: Hoy por hoy, el colirio Nearlea (2,5 ml) tiene un costo aproximado de 29.000 pesos en las farmacias, mientras que las gotas magistrales del “Método Benozzi” rondan los 26.000 pesos, pero en presentaciones de 10 ml, lo que representa una mayor duración. Actualmente, ninguna obra social cubre el tratamiento, aunque se espera que con la mayor difusión e implementación se abran canales de financiación o convenios médicos. Cómo se aplica: las gotas se utilizan dos veces por día y tienen una duración de entre 4 y 6 horas por aplicación. Se pueden combinar con el uso de anteojos en determinados momentos (por ejemplo, de noche) y requieren uso continuo si se desea mantener los efectos a largo plazo.

La historia detrás: un médico argentino, una tragedia y su herencia

Aunque la novedad explotó con la reciente aprobación oficial, el origen de las gotas para la presbicia origen se remonta a una figura clave, el Dr. Jorge Benozzi, destacado oftalmólogo argentino que, en 2012, publicó la primera investigación científica que probaba que la presbicia podía ser tratada con fármacos. “Fue el primero en el mundo en demostrarlo científicamente”, detalló Roco, quien se formó con él directamente.

La historia de Benozzi tomó un giro trágico en 2014, cuando desapareció junto a otros tres tripulantes a bordo del velero Tunante II, en aguas de Brasil. Su legado, sin embargo, continuó en manos de su hija Giovanna y del equipo de profesionales que lideraba. Fue este trabajo el que permitió que hoy exista una base científica sólida para que los organismos reguladores del mundo autoricen su uso.

Puedes ver el video con la entrevista al Dr. Roco, quien revela cómo funciona el tratamiento, quiénes pueden acceder y cómo es vivir sin anteojos a partir de los 40.