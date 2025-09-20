Dolor por el fallecimiento del padre Beto, un referente salesiano en San Juan

La Iglesia sanjuanina atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse la partida del padre Alberto “Beto” González, histórico miembro de la comunidad salesiana. Su deceso se produjo este sábado, a los 96 años, según confirmó el Arzobispado de San Juan a través de un comunicado oficial.
Muy querido por generaciones de alumnos y fieles, el padre Beto fue reconocido por su compromiso con la educación, la pastoral juvenil y el acompañamiento espiritual de la comunidad. En su memoria, desde la congregación pidieron unirse en oración y transmitieron un mensaje de cercanía a sus familiares y seres queridos.
Los restos del sacerdote comenzaron a ser velados en la Capilla María Auxiliadora durante la tarde del sábado. Posteriormente, el domingo al mediodía, se realizará la inhumación en el Panteón Salesiano del Cementerio de la Capital.