sábado 20 de septiembre 2025

Talento nuestro

'Para Fernalia' pide pista en el escenario sanjuanino a puro rock

La propuesta refresca el ambiente del rock alternativo local, permitiéndose vuelos que guiñan el ojo al pasado y el presente. Cuentan con una interesante lista de temas propios, al punto tal que ya hay aroma a primer álbum.

Por Jorge Balmaceda Bucci
Los pibes de Para Fernalia suman su impronta a la movida musical de San Juan.

Los pibes de Para Fernalia suman su impronta a la movida musical de San Juan.

Para escucharlos. Para romperla toda sobre un escenario. Para entender que el talento local no corre peligro. O, simplemente, para dejarse llevar por un rock alternativo en el que hay lugar para todos. Algo de eso nació, creció y se está reproduciendo en ‘Para Fernalia ’, una banda sanjuanina que viene ganándose su lugar y que está terminando de tomar envión para el abrazo de gol que significaría concretar el primer álbum.

Después de sacudir las hilachas que suelen aparecen en la génesis de un grupo, se puede aseverar que ‘Para Fernalia’ está cumpliendo dos años con los integrantes que hoy la integran. Y quién mejor que ellos para presentarse: “El guitarrista principal es Nicolás Guevara, responsable en gran medida (a veces en conjunto con el guitarrista rítmico) de las bases de las canciones y de los solos. En la guitarra rítmica se encuentra Valentín Delgado, quien aporta el acompañamiento y las melodías que complementan a la guitarra líder. El bajo está a cargo de Matías Ibarra, encargado de las líneas que dan cuerpo y sostén a cada tema. La batería corre por cuenta de Facundo Flores, quien marca el pulso y orquesta la energía percusiva de la banda. Y, finalmente, la voz y las letras están a cargo de Juan Andrés Velasco, vocalista y autor de los textos que completan la identidad de la banda”.

WhatsApp Image 2025-09-18 at 18.15.04 (1)

La energía con la que conectan en el día a día es tremenda, se podría decir que directamente proporcional al firme y contundente sonido con el que comparten sus canciones. Invitados a definir su propuesta, los pibes la tienen un nivel más arriba que ‘reclara’. “Para simplificar la respuesta solemos decir “Rock Alternativo”, que, a pesar de que lo es, es un género demasiado abarcativo. Consideramos que cada músico pone una parte de su estilo, gusto y preferencia en cada composición, formando una suerte de collage musical. Nuestra música está considerablemente influenciada por el estilo del rock internacional de los 90s y 2000s, reflejado en la búsqueda de la intensidad y lo natural por sobre lo complejo o técnico”.

Embed - Flan casero [AUDIO DE ENSAYO]

“Las letras son compuestas enteramente por nuestro vocalista Juan Andrés, siendo estas el gancho poético y metafórico sobre el sonido más bien crudo e intenso de los instrumentos. Sin embargo, no nos limitamos a la intensidad y también ahondamos en la melancolía cuando nuestro genio colectivo nos pide un descanso del instinto y la crudeza”, comentó Facundo.

WhatsApp Image 2025-09-18 at 18.15.04

En el apartado de referentes de la banda conviven, a las mil maravillas, Red Hot Chili Peppers, Slipknot, Arctic Monkeys, Radiohead, Oasis, Dave Grohl, Chris Cornell, Tom Morello, Skay Beilinson, Indio Solari, Soda Stereo, Divididos, Durazno Trío, Marilina Bertoldi, Camionero y alguno más.

“Todas estas preferencias heterogéneas de bandas y artistas están basadas en gustos personales, pero que se unifican en una experiencia común de la infancia, decantan en nuestro sonido variado y de popurrí, un tanto experimental a veces, un tanto comercial en otras, pero siempre con tintes de nostálgicos a ‘clásicos modernos’, expuso el baterista.

Nuestra música está considerablemente influenciada por el estilo del rock internacional de los 90s y 2000s, reflejado en la búsqueda de la intensidad y lo natural por sobre lo complejo o técnico

Bares y escenarios under de San Juan ya han podido disfrutar de la fresca música de ‘Para Fernalia’, pero a la hora de confesar el que podría llegar a ser la tocada más copada que han experimentado hay pocas dudas: “Nuestra presentación más importante fue en el festival Grita Rock, desarrollado en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand. Tuvimos la oportunidad de tocar en un escenario con sonido poderoso junto a otras talentosas bandas locales. El juego de luces, el movimiento de la gente y la libertad de tocar al volumen que el cuerpo quiera marcó, en cada uno de nosotros, un antes y un después en el compromiso con el proyecto musical”.

WhatsApp Image 2025-09-18 at 18.15.06

Sin olvidar de agradecer a familiares y amigos por el aguante demostrado durante su periplo, los chicos de ‘Para Fernalia’ tiene en mente dos objetivos, uno con más pinta de proyecto y otro más abrazado al hábitat de los sueños: “Estamos buscando producir nuestras primeras canciones de forma profesional. Buscamos compilar el sonido desarrollado en estos años en un álbum de 12 temas, un LP. Tenemos pensado titularlo 'Instinto antes que razón', pero todo está sujeto a cambios aún”.

“Tocar en una provincia fuera de San Juan y que el público sepa nuestros temas de antemano sería algo que nos llenaría de muchísimo orgullo y satisfacción, más que cualquier otra cosa”, concluyó Facu dando respuesta al horizonte onírico.

Embed - Carroñero [AUDIO DE ENSAYO]
