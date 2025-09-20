sábado 20 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Inventario

Glaciares en San Juan: aseguran que menos de la mitad de los registrados aportan al ciclo hídrico

El inventario provincial diferencia entre geoformas glaciares y periglaciares, que incluyen crioformas con agua infiltrada. Sin embargo, no todas ellas aportan al caudal hídrico.

Por Ana Paula Gremoliche
image

En medio del boom de la minería en San Juan y de la polémica en torno a la Ley de Glaciares, que se despertó luego de que desde el Gobierno nacional anunciaran la idea de reglamentar la legislación para atraer mayor claridad al asunto, desde el Ministerio de Minería provincial informaron que menos de la mitad de los 5.530 cuerpos glaciares y periglaciares registrados en el inventario aportan efectivamente al ciclo hídrico.

Lee además
un calendario mal gestado: por que los ciclistas en san juan se quedaron sin velodromo y sin las ultimas cinco fechas de la temporada de pista
Final anticipado

Un calendario mal gestado: por qué los ciclistas en San Juan se quedaron sin velódromo y sin las últimas cinco fechas de la Temporada de Pista
El mejor aceite de oliva se eligió en San Juan, y un producto local quedó entre los finalistas.
Reconocimiento

San Juan fue sede del concurso de aceite de oliva más prestigioso y además logró una distinción

El relevamiento oficial distingue entre dos grandes grupos de geoformas: el glacial y el periglacial. El primero corresponde a masas de hielo —agua en estado sólido— cuya composición se ha visto modificada en los últimos años por la sequía y el cambio climático. El segundo grupo corresponde a crioformas con presencia de hielo, como los derrumbes en los que se ha infiltrado agua, aunque no todas las geoformas periglaciares contienen este recurso.

Desde la cartera minera advirtieron que “no toda forma de relieve aporta agua” y que, en consecuencia, no todos los cuerpos registrados en el inventario tienen incidencia directa en el caudal hídrico provincial.

Estudios recientes en San Juan

La provincia cuenta con estudios de nivel tres en dos glaciares de escombro. Uno de los casos más relevantes es el Glaciar El Pachón, donde en 2022 se determinó que no presenta movimiento, lo que indica que está perdiendo hielo. Las muestras tomadas allí revelaron que el hielo tiene alrededor de 4.300 años de antigüedad, por lo que ya no contribuye a la cuenca hídrica.

Inventario y metodologías

El inventario provincial de glaciares no presenta grandes diferencias con el nacional, aunque San Juan registra algunos cuerpos adicionales debido al uso de escalas más pequeñas en los estudios.

La investigación se estructura en tres niveles:

  • Relevamiento general: determina cantidad, ubicación y superficie de los glaciares, con actualizaciones cada cinco años.

  • Dinámica reciente: analiza las variaciones en tamaño y desplazamiento mediante modelos matemáticos.

  • Parámetros físicos: estudia en detalle el volumen de agua, la topografía subyacente, el aporte a la escorrentía y la respuesta frente a escenarios climáticos actuales y futuros.

Actualmente, este tercer nivel de análisis se aplica a ocho cuerpos glaciarios y periglaciares en la provincia, lo que permite actualizar de manera continua la información sobre su estado y su impacto en el sistema hídrico.

Temas
Seguí leyendo

PM lanza LIV: éxito en preventa y un plan inédito con financiación de hasta 10 años

Primavera 2025: florecer con estilo entre pasarelas y veredas

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave

El Presupuesto de Milei quita a San Juan de las zonas frías y afecta el subsidio de unos 120.000 usuarios

Presupuesto 2026: la orreguista Picón espera "hechos" y el peronista Allende habló de una "tomada de pelo"

San Juan y Australia unen fuerzas en formación e innovación minera

Día de la Primavera: cómo será el operativo policial y cortes de calles

En San Juan, la última amenaza de bomba fue en la cárcel: cómo se hizo el operativo con los presos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El cartel, en España y San Luis. Fotos: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: la estación de servicio top de Capital como epicentro de una impactante disputa

Por David Cortez Vega

Las Más Leídas

El cielo sanjuanino amaneció con una abundante nubosidad este domingo.
Clima

Tormentas matutinas y alivio vespertino: el pronóstico de este sábado para San Juan

El hecho sucedió en este colegio.
Empleados en problema

De no creer: robaron en un colegio de Media Agua y las cámaras delataron a los porteros

Alertan por la llegada de viento Zonda con ráfagas de hasta 80 km/h en San Juan
¡Atención!

Alertan por la llegada de viento Zonda con ráfagas de hasta 80 km/h en San Juan

El gobierno nacional entrega un bono de más de 1.2 millón de pesos: por qué y quiénes lo cobrarán
Beneficio

El gobierno nacional entrega un bono de más de 1.2 millón de pesos: por qué y quiénes lo cobrarán

Video: en Chimbas vendieron cigarrillos en oferta y afirmaron que venía toda la gente corriendo
Insólito

Video: en Chimbas vendieron cigarrillos en oferta y afirmaron que "venía toda la gente corriendo"

Te Puede Interesar

Un oftalmólogo sanjuanino explica cómo funcionan las gotas que permiten dejar de usar anteojos: pros y contras. video
Avance médico

Un oftalmólogo sanjuanino explica cómo funcionan las revolucionarias gotas para la presbicia: ¿adiós a los anteojos?

Por Elizabeth Pérez
Foto: Infoalbardón.
El Rincón

Una pareja terminó en el hospital tras un choque entre un auto y una moto en Albardón

Los pibes de Para Fernalia suman su impronta a la movida musical de San Juan. video
Talento nuestro

'Para Fernalia' pide pista en el escenario sanjuanino a puro rock

Un calendario mal gestado: por qué los ciclistas en San Juan se quedaron sin velódromo y sin las últimas cinco fechas de la Temporada de Pista
Final anticipado

Un calendario mal gestado: por qué los ciclistas en San Juan se quedaron sin velódromo y sin las últimas cinco fechas de la Temporada de Pista

Alejandro Gabriel Amado, el efectivo que terminó internado.
Preocupación

Un policía terminó en Terapia Intensiva tras intoxicarse en una práctica de bomberos: la voz oficial sobre su estado de salud