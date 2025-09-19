San Juan fue sede del concurso de aceite de oliva más prestigioso y además logró una distinción

El mejor aceite de oliva se eligió en San Juan, y un producto local quedó entre los finalistas.

San Juan se convirtió días atrás en epicentro mundial del aceite de oliva al recibir por primera vez en Argentina al Premio Mario Solinas 2025, organizado por el Consejo Oleícola Internacional (COI). Pero no solo celebró ser anfitriona de un evento de alcance global, sino que también demostró que la producción sanjuanina está a la altura de la élite mundial: fue distinguida por uno de sus aceites.

Es la primera vez que esta competencia desembarca en Argentina, consolidando a la provincia como referente en el sector. La edición del concurso reunió 30 muestras de cinco países del hemisferio sur: Argentina, Uruguay, Brasil, Perú y Sudáfrica, que fueron evaluadas por un jurado internacional durante dos jornadas de cata en la capital sanjuanina.

Los premios principales fueron para aceites de Mendoza, Uruguay, Brasil y Sudáfrica. Pero San Juan también dijo presente con orgullo: la empresa Solfrut SA fue distinguida como finalista en la categoría Verde Ligero, confirmando la calidad de los aceites locales frente a productores de talla mundial.

La ceremonia oficial de entrega se realizará el 6 de noviembre en San Juan, donde se reconocerá a los grandes ganadores del certamen.

Los premiados

En la categoría Verde Intenso, el primer premio fue para La Agrícola SA de Mendoza, Argentina y el segundo premio para De Rustica Estate (Pty) Ltd- De Rust de Sudáfrica.

En la categoría Verde Medio, el primer lugar lo obtuvo Fazenda Serra dos Tapes de Rio Grande do Sul, Brasil y el segundo fue para Agroland SA de Montevideo, Uruguay.

En los aceites Verde Ligero, el ganador fue Ernesto Singer de Montevideo, Uruguay.

Y en la categoría Maduro, el premio irá para Agroliva de Buenos Aires, Argentina

Finalistas