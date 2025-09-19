viernes 19 de septiembre 2025

Reconocimiento

San Juan fue sede del concurso de aceite de oliva más prestigioso y además logró una distinción

En el concurso de aceite de oliva Mario Solinas en el que San Juan fue anfitriona, un aceite sanjuanino obtuvo mención especial como finalista.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El mejor aceite de oliva se eligió en San Juan, y un producto local quedó entre los finalistas.

image
El jurado internacional junto a autoridades provinciales.&nbsp;

El jurado internacional junto a autoridades provinciales. 

San Juan se convirtió días atrás en epicentro mundial del aceite de oliva al recibir por primera vez en Argentina al Premio Mario Solinas 2025, organizado por el Consejo Oleícola Internacional (COI). Pero no solo celebró ser anfitriona de un evento de alcance global, sino que también demostró que la producción sanjuanina está a la altura de la élite mundial: fue distinguida por uno de sus aceites.

Es la primera vez que esta competencia desembarca en Argentina, consolidando a la provincia como referente en el sector. La edición del concurso reunió 30 muestras de cinco países del hemisferio sur: Argentina, Uruguay, Brasil, Perú y Sudáfrica, que fueron evaluadas por un jurado internacional durante dos jornadas de cata en la capital sanjuanina.

Los premios principales fueron para aceites de Mendoza, Uruguay, Brasil y Sudáfrica. Pero San Juan también dijo presente con orgullo: la empresa Solfrut SA fue distinguida como finalista en la categoría Verde Ligero, confirmando la calidad de los aceites locales frente a productores de talla mundial.

La ceremonia oficial de entrega se realizará el 6 de noviembre en San Juan, donde se reconocerá a los grandes ganadores del certamen.

Los premiados

  • En la categoría Verde Intenso, el primer premio fue para La Agrícola SA de Mendoza, Argentina y el segundo premio para De Rustica Estate (Pty) Ltd- De Rust de Sudáfrica.
  • En la categoría Verde Medio, el primer lugar lo obtuvo Fazenda Serra dos Tapes de Rio Grande do Sul, Brasil y el segundo fue para Agroland SA de Montevideo, Uruguay.
  • En los aceites Verde Ligero, el ganador fue Ernesto Singer de Montevideo, Uruguay.
  • Y en la categoría Maduro, el premio irá para Agroliva de Buenos Aires, Argentina

Finalistas

  • En tanto como finalistas, se destacó en la categoría Verde Ligero, el aceite de Solfrut AS de San Juan, Argentina.
  • En la categoría Verde Medio, en primer lugar, fue para el aceite de Estancia das Oliveiras Agroindustrial LTDA de Rio Grande do Sul, Brasil; en segundo, Tebalsur de Montevideo, Uruguay y en tercero Diego Roberto Hollender de Buenos Aires, Argentina.
  • También recibe mención como finalista en la categoría Maduro, Gafimax SA de Montevideo, Uruguay y como Envasadores, Molinos Rio de la Plata de Buenos Aires, Argentina.
