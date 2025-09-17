Primavera 2025: florecer con estilo entre pasarelas y veredas

El 21 de septiembre no es solo el comienzo de la primavera ; es el inicio de un renacer. Las flores brotan en las calles, los días se alargan, y la moda se convierte en un espejo de esa energía vital que todos sentimos cuando guardamos los abrigos y nos animamos al color, a la ligereza, a la renovación.

Esta temporada, la moda global se presenta audaz. Desde las capitales europeas llegan mensajes claros: estampados florales en grande, transparencias sutiles que juegan con la piel, siluetas asimétricas que sorprenden y volúmenes que parecen esculturas en movimiento .

El corsé sin tiras, convertido en pieza central de muchos looks, habla de un cuerpo protagonista, libre, sin miedo a mostrarse. El blanco total se impone como símbolo de pureza y frescura, una paleta monocromática que recuerda a la luz del verano en su estado más puro. Pero Argentina nunca copia literalmente, interpreta. Y ahí es donde la moda cobra un sentido único.

Nuestra primavera-verano 2025/26 viene cargada de colores vibrantes que dialogan con la intensidad de nuestro sol sanjuanino. Avanzan los rojos tomate que irrumpen como protagonistas, amarillos cítricos que recuerdan al jugo fresco de una mañana de verano, azules profundos como el mar de nuestras costas argentinas, y verdes botánicos con un dejo grisáceo que aportan elegancia sin rigidez. Esa paleta se equilibra con neutros suaves, beiges y blancos, que sirven como lienzo para jugar con los contrastes.

Las siluetas oversize pisan fuerte. Pero no se trata de ocultar el cuerpo, sino de ofrecer libertad: vestidos burbuja que flotan, camisas largas y fluidas, pantalones amplios que se mueven con el viento. Lo estructurado se mezcla con lo liviano, logrando prendas que acompañan sin sofocar. La idea es respirar dentro de la moda, dejar que la ropa también genere sombra, frescura y movimiento.

Los tejidos artesanales ganan protagonismo. Las prendas al crochet, encajes, bordados. Cada puntada cuenta una historia y nos conecta con lo hecho a mano, con lo cercano. Esa búsqueda de lo natural también se ve en el auge del “lujo tranquilo”. Prendas de calidad, cortes simples, materiales nobles. Elegancia sin estridencias, pensada para durar, para acompañarnos más de un verano.

Y si hablamos de estampados, además de las flores y los clásicos lunares —que esta vez se reversionan en tamaños XL— aparece con fuerza el animal print reinventado. Las texturas reptiles o metálicas aportan un guiño nocturno, un brillo moderno que se mezcla sin miedo con lo artesanal. Es un contraste que funciona porque refleja lo que somos: un país de mezcla, de raíces fuertes y mirada al mundo.

Ahora bien, más allá de las tendencias, me gusta pensar la moda como un lenguaje personal. Cada primavera, siento que es un llamado a atrevernos a cambiar. A veces alcanza con un vestido blanco sencillo, de lino o algodón, que nos permita sentir el sol en la piel y la brisa en movimiento. Otras veces, es un accesorio el que marca la diferencia: un bolso tejido artesanal, unos aros grandes que hablan de identidad, una sandalia metálica que brilla en la noche.

La primavera-verano es, también, una invitación a jugar con las superposiciones. Elegir un slip dress minimalista bajo una prenda transparente; un blazer relajado sobre un corpiño sin tiras; una falda fluida combinada con una remera básica y un cinturón que marque carácter. Lo importante es no vestirnos para cumplir, sino para celebrar.

Porque la moda no debería presionarnos: debería liberarnos. Y en este tiempo de renovación, vestirnos es casi un acto de florecimiento personal. Nos permite experimentar con colores que hablan de alegría, con texturas que cuentan historias, con prendas que no solo nos cubren, sino que nos inspiran.

En lo personal, cada primavera me inspira profundamente. Me emociona ver cómo la gente en la calle cambia el gesto cuando se guarda el abrigo, cómo aparece una sonrisa distinta cuando alguien se anima a un vestido claro o a un estampado vibrante. Esa transformación cotidiana es, para mí, el verdadero sentido de la moda: lo que ocurre en las veredas, más que en las pasarelas.

Por eso, esta temporada te invito a florecer con estilo. A probar un color que nunca usaste, a combinar texturas inesperadas, a elegir una prenda artesanal que te acompañe por años. Que cada espejo devuelva no solo un outfit, sino una versión renovada de vos misma. Porque al final, la primavera siempre nos recuerda que la belleza está en volver a empezar.

