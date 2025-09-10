miércoles 10 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tips de estilo

Pestañas de colores, una tendencia que pisa fuerte en redes y será furor en la temporada primavera - verano

No queda nada para la primavera y si querés cautivar con un estilo único no podes quedarte afuera de la tendencia que se viene: pestañas de colores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

El maquillaje está cada vez más presente en las distintas generaciones. Con la multiplicidad de productos y alternativas a diferentes costos, se pueden crear maravillas con muy poco, usando la creatividad. Si bien los maquillajes “tradicionales” o “tranquilos” continúan estando presentes, hay otros que surgen para quedarse. Ese es el caso de las máscaras para pestañas de distintos colores.

Lee además
hilitos de banana 
Nutrición y curiosidades alimenticias

¿Qué son los hilitos de la banana y por qué no deberías quitarlos al comerla?
Cada cuánto hay que lavar los jeans para que no se arruinen: el error que todos cometen
Información útil

Cada cuánto hay que lavar los jeans para que no se arruinen: el error que todos cometen

Desde tonos vibrantes hasta opciones sutiles, con pequeños destellos o flúor cargado, las máscaras de pestañas dejaron de ser un agregado más al maquillaje para convertirse en un complemento que puede marcar la diferencia.

image

Lo interesante de esta tendencia es que se puede combinar con distintos delineados para aquellas personas que buscan un look más excéntrico. Para las personas que prefieren llamar la atención con detalles sutiles, también es una excelente alternativa, ya que se pueden utilizar los colores para decorar las puntas de las pestañas como las pestañas inferiores para dar un toque especial.

Cómo usar y combinar las pestañas de colores con el maquillaje general

Si buscas un look moderno y llamativo, podrías inclinarte por tonos eléctricos como azul intenso, turquesa o verde esmeralda. Combinados con sombras neutras, permiten que las pestañas se conviertan en las protagonistas de la mirada, mientras que en las pestañas inferiores aportan un detalle divertido y sutil.

image

Para estilos más sofisticados, inclínate por tonos rojizos o rosados son perfectos. Potencian los ojos verdes o miel, y dan un aire elegante sin ser demasiado llamativos. Los borgoñas o ciruelas funcionan muy bien para un maquillaje de día con un twist especial.

image

En el caso de un look más osado, para aquellas personas que no se dejan llevar por lo que dirán, sin duda la mejor sugerencia es dejar vía libre a la creatividad, combinando distintos tonos o jugando con acabados mates, brillantes y glitter para un efecto espectacular.

image

Dale vida a tus pestañas durante la temporada primavera - verano, y lográ una mirada distinta sin necesidad de dedicarle tanto tiempo al maquillaje.

Cómo cuidar las pestañas

Más allá de lo estético, las pestañas cumplen una función protectora para los ojos. Por eso, no solo queremos que se vean increíbles, sino que también estén sanas y bien cuidadas. Un buen sérum de pestañas ofrece una combinación de beneficios que lo convierten en un infaltable de la rutina de belleza:

  • Estimula el crecimiento: alarga las pestañas de manera progresiva.
  • Fortalece desde la raíz: previene la caída y el quiebre.
  • Aporta volumen: con el uso continuo, consigue un efecto similar al de las pestañas postizas.
  • Nutre y acondiciona: las pestañas se ven más sanas, hidratadas y con mejor textura.
Temas
Seguí leyendo

Cuando el cabello se convierte en un refugio emocional

La moda, de luto: falleció Giorgio Armani

La eterna seducción del estilo elegante o sofisticado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
<a href=https://www.freepik.es/foto-gratis/peluquera-cuidando-su-cliente_23670250.htm>Imagen de freepik</a>
Columna

Cuando el cabello se convierte en un refugio emocional

Por Raffa Andrada

Las Más Leídas

Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan
SMN

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una amiga
En Sarmiento

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una "amiga"

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales
Paren en Off

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales

Tras la tragedia en Ruta 40 en Albardón, ¿aplicarán el criterio de pena natural para el conductor sospechado?
Más humano

Tras la tragedia en Ruta 40 en Albardón, ¿aplicarán el criterio de pena natural para el conductor sospechado?

Te Puede Interesar

Lisandro Catalán.
Reacción local

El nuevo funcionario nexo de Milei con los gobernadores, un "amigo" de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desamparados, el club que se fundó por alumnos de la escuela Enología y se convirtió en uno de los más populares por su rica historia del 60
Cumple 106 años

Desamparados, el club que se fundó por alumnos de la escuela Enología y se convirtió en uno de los más populares por su rica historia del '60

La campaña de la aceituna dejó un sabor amargo en el sector olivícola sanjuanino, que espera que las condiciones mejoren en futuros ciclos.
Cosecha 2024/2025

La aceituna resiste: San Juan apuesta a la calidad en un año difícil

La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma, tras tres horas de caos
Tensión

La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma, tras tres horas de caos

Orrego inauguró la ampliación, refacción y refuncionalización del Instituto Superior de Educación Física.  
Ampliación y refacción

Orrego inauguró las obras que dejaron el Instituto Superior de Educación Física como nuevo