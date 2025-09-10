Pestañas de colores, una tendencia que pisa fuerte en redes y será furor en la temporada primavera - verano

El maquillaje está cada vez más presente en las distintas generaciones. Con la multiplicidad de productos y alternativas a diferentes costos, se pueden crear maravillas con muy poco, usando la creatividad. Si bien los maquillajes “tradicionales” o “tranquilos” continúan estando presentes, hay otros que surgen para quedarse. Ese es el caso de las máscaras para pestañas de distintos colores.

Desde tonos vibrantes hasta opciones sutiles, con pequeños destellos o flúor cargado, las máscaras de pestañas dejaron de ser un agregado más al maquillaje para convertirse en un complemento que puede marcar la diferencia.

image

Lo interesante de esta tendencia es que se puede combinar con distintos delineados para aquellas personas que buscan un look más excéntrico. Para las personas que prefieren llamar la atención con detalles sutiles, también es una excelente alternativa, ya que se pueden utilizar los colores para decorar las puntas de las pestañas como las pestañas inferiores para dar un toque especial.

Cómo usar y combinar las pestañas de colores con el maquillaje general

Si buscas un look moderno y llamativo, podrías inclinarte por tonos eléctricos como azul intenso, turquesa o verde esmeralda. Combinados con sombras neutras, permiten que las pestañas se conviertan en las protagonistas de la mirada, mientras que en las pestañas inferiores aportan un detalle divertido y sutil.

image

Para estilos más sofisticados, inclínate por tonos rojizos o rosados son perfectos. Potencian los ojos verdes o miel, y dan un aire elegante sin ser demasiado llamativos. Los borgoñas o ciruelas funcionan muy bien para un maquillaje de día con un twist especial.

image

En el caso de un look más osado, para aquellas personas que no se dejan llevar por lo que dirán, sin duda la mejor sugerencia es dejar vía libre a la creatividad, combinando distintos tonos o jugando con acabados mates, brillantes y glitter para un efecto espectacular.

image

Dale vida a tus pestañas durante la temporada primavera - verano, y lográ una mirada distinta sin necesidad de dedicarle tanto tiempo al maquillaje.

Cómo cuidar las pestañas

Más allá de lo estético, las pestañas cumplen una función protectora para los ojos. Por eso, no solo queremos que se vean increíbles, sino que también estén sanas y bien cuidadas. Un buen sérum de pestañas ofrece una combinación de beneficios que lo convierten en un infaltable de la rutina de belleza: