¿Qué son los hilitos de la banana y por qué no deberías quitarlos al comerla?

Al pelar una banana , es común encontrar unos delgados filamentos adheridos entre la cáscara y la pulpa. Muchas personas los eliminan sin pensarlo, pero lo cierto es que estos "hilitos", conocidos científicamente como floemas, tienen un papel fundamental tanto para la fruta como para el organismo humano.

Los floemas forman parte del sistema vascular de la banana y son los encargados de transportar los nutrientes, azúcares y vitaminas esenciales desde la planta hacia el interior del fruto. Aunque su aspecto puede no parecer apetitoso, estos filamentos contienen importantes compuestos que aportan beneficios para la digestión y la salud en general.

¿Qué función cumplen los floemas en la banana?

Desde el punto de vista botánico, los floemas son canales que distribuyen los azúcares y otros nutrientes dentro de la fruta mientras esta crece y madura. Gracias a ellos, la banana adquiere su característico dulzor, especialmente cuando alcanza una tonalidad más oscura y blanda.

Además, estos pequeños hilos tienen una textura delicada y fácil de romper, por eso se desprenden fácilmente al pelar el fruto. Sin embargo, al estar compuestos por fibras naturales, también favorecen la digestión, la saciedad y contribuyen a una dieta más equilibrada.

Beneficios nutricionales de los hilitos de la banana

Aunque no lo parezca, esos delgados filamentos que muchos quitan al comer banana aportan nutrientes clave como:

Fibra natural: mejora el tránsito intestinal.

Potasio: esencial para la función muscular y el sistema nervioso.

Vitamina C: ayuda a fortalecer el sistema inmunológico.

Antioxidantes: colaboran en la defensa contra enfermedades.

También son útiles para regular el azúcar en sangre y ayudan a mantener una sensación de saciedad, lo que los convierte en aliados en dietas para controlar el apetito.

¿Sabías que los floemas también influyen en el sabor?

Otra curiosidad poco conocida es que los floemas participan en el proceso de maduración de la banana. A medida que el fruto se torna más oscuro, estos filamentos contribuyen a aumentar su dulzor, haciéndolos ideales para recetas de repostería como budines, tortas o panqueques.

¿Hay que comer los hilitos de la banana?

La respuesta es sí. Especialistas en nutrición coinciden en que no hay motivo para desechar los floemas. Lejos de ser un desperdicio, son una fuente extra de nutrientes que complementa los beneficios ya conocidos de esta fruta.

Por supuesto, deben estar en buenas condiciones, igual que la banana. Si los hilitos presentan mal olor o una textura pegajosa poco habitual, es mejor descartarlos, ya que eso podría ser señal de un proceso de descomposición.