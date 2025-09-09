martes 9 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Nutrición y curiosidades alimenticias

¿Qué son los hilitos de la banana y por qué no deberías quitarlos al comerla?

Los hilitos de la banana, a menudo descartados, tienen funciones importantes y aportan beneficios para la salud. Descubrí por qué conviene incluirlos en tu dieta diaria.

Por María Morá
hilitos de banana&nbsp;

hilitos de banana 

Al pelar una banana, es común encontrar unos delgados filamentos adheridos entre la cáscara y la pulpa. Muchas personas los eliminan sin pensarlo, pero lo cierto es que estos "hilitos", conocidos científicamente como floemas, tienen un papel fundamental tanto para la fruta como para el organismo humano.

Lee además
Lengua de suegra en casa
Energía positiva y bienestar en el hogar

¿Para qué se pone sal gruesa en la lengua de suegra? El curioso truco que limpia la energía del hogar
como detectar el envejecimiento en perros y gatos: senales clave y cuidados necesarios
Salud y bienestar animal

Cómo detectar el envejecimiento en perros y gatos: señales clave y cuidados necesarios
image

Los floemas forman parte del sistema vascular de la banana y son los encargados de transportar los nutrientes, azúcares y vitaminas esenciales desde la planta hacia el interior del fruto. Aunque su aspecto puede no parecer apetitoso, estos filamentos contienen importantes compuestos que aportan beneficios para la digestión y la salud en general.

¿Qué función cumplen los floemas en la banana?

Desde el punto de vista botánico, los floemas son canales que distribuyen los azúcares y otros nutrientes dentro de la fruta mientras esta crece y madura. Gracias a ellos, la banana adquiere su característico dulzor, especialmente cuando alcanza una tonalidad más oscura y blanda.

Además, estos pequeños hilos tienen una textura delicada y fácil de romper, por eso se desprenden fácilmente al pelar el fruto. Sin embargo, al estar compuestos por fibras naturales, también favorecen la digestión, la saciedad y contribuyen a una dieta más equilibrada.

Beneficios nutricionales de los hilitos de la banana

Aunque no lo parezca, esos delgados filamentos que muchos quitan al comer banana aportan nutrientes clave como:

Fibra natural: mejora el tránsito intestinal.

Potasio: esencial para la función muscular y el sistema nervioso.

Vitamina C: ayuda a fortalecer el sistema inmunológico.

Antioxidantes: colaboran en la defensa contra enfermedades.

También son útiles para regular el azúcar en sangre y ayudan a mantener una sensación de saciedad, lo que los convierte en aliados en dietas para controlar el apetito.

¿Sabías que los floemas también influyen en el sabor?

Otra curiosidad poco conocida es que los floemas participan en el proceso de maduración de la banana. A medida que el fruto se torna más oscuro, estos filamentos contribuyen a aumentar su dulzor, haciéndolos ideales para recetas de repostería como budines, tortas o panqueques.

¿Hay que comer los hilitos de la banana?

La respuesta es sí. Especialistas en nutrición coinciden en que no hay motivo para desechar los floemas. Lejos de ser un desperdicio, son una fuente extra de nutrientes que complementa los beneficios ya conocidos de esta fruta.

Por supuesto, deben estar en buenas condiciones, igual que la banana. Si los hilitos presentan mal olor o una textura pegajosa poco habitual, es mejor descartarlos, ya que eso podría ser señal de un proceso de descomposición.

Temas
Seguí leyendo

Aprendé a hacer pan de lentejas sin harina: la receta rica y saludable de Paulina Cocina

Descubrí qué tipo de flor sos según tu signo del zodiaco

Encontraron a un hombre calcinado y confirmaron que fue asesinado a puñaladas

El nombre que no se usa hace 47 años y que solo un hombre lo tiene en Argentina: mirá cual es

Lo robaron los nazis y apareció en Mar del Plata: la increíble historia de un cuadro

Una cirugía ocular argentina ganó el "Óscar de la retina" tras devolver la visión en un caso extremo

Un famoso sanjuanino felicitó a Kicillof por el triunfo en las elecciones bonaerenses: "Que sigan los éxitos"

"Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes": la autocrítica de un diputado electo de La Libertad Avanza, tras los comicios bonaerenses

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
encontraron a un hombre calcinado y confirmaron que fue asesinado a punaladas
Horror en Mendoza

Encontraron a un hombre calcinado y confirmaron que fue asesinado a puñaladas

Por María Morá

Las Más Leídas

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia
Esta madrugada

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia

Quién era la mujer víctima del incendio en una panadería de Rawson
Tragedia en el Barrio San Ricardo

Quién era la mujer víctima del incendio en una panadería de Rawson

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela
Flagrancia

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela

Importante empresario cordobés le deseó al conurbano bonaerense desnutrición infantil así aprenden
Redes sociales

Importante empresario cordobés le deseó al conurbano bonaerense "desnutrición infantil así aprenden"

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras
Insólito

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras

Te Puede Interesar

Ya están los padrones provisorios de inscriptos para el sorteo de viviendas del IPV.
Servicio

Ya están los padrones provisorios para el próximo sorteo del IPV, entrá y revisalos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las cámaras de vigilancia se controlan en el CISEM. 
Equipamiento

Más vigilancia: 30 nuevas cámaras de seguridad en el Gran San Juan y planes para departamentos alejados

Maximiliano Babsía (en el centro de la imagen) a sus costados, sus abogados defensores entre ellos Fernando Castro.
Mala praxis

Comenzó el juicio de Julieta Viñales, la joven que falleció en 2020 tras ser operada de las amígdalas

Tras el cimbronazo del lunes, cómo está cotizando el dólar en los bancos de San Juan
Mercado cambiario

Tras el cimbronazo del lunes, cómo está cotizando el dólar en los bancos de San Juan

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia
Esta madrugada

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia