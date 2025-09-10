miércoles 10 de septiembre 2025

Columna

Cuando el pelo se convierte en un refugio emocional

En medio de una crisis, muchas mujeres buscan alivio en un cambio drástico de look. Pero, ¿qué pasa cuando ese impulso se transforma en arrepentimiento? Una reflexión sobre la importancia de esperar, respirar y elegir el momento justo para transformar nuestra imagen. Leé la columna completa de Raffa Andrada en nuevo miércoles con "M" de Moda en Tiempo de San Juan.

Por Raffa Andrada

Hay momentos en la vida en los que sentimos que el mundo se tambalea: una discusión, una separación, una pérdida, un día en el que todo parece pesar más de la cuenta. Y en medio de esas tormentas, muchas mujeres buscan refugio en un gesto que parece pequeño, pero que puede cambiarlo todo: tocarse el pelo. Un corte drástico, un flequillo improvisado, un color completamente diferente. Es como si esa transformación inmediata prometiera alivio, un nuevo comienzo, un borrón y cuenta nueva.

El problema aparece cuando, al pasar la tormenta, llega la calma. Ese espejo que al principio parecía cómplice, ahora devuelve una imagen que no siempre refleja la verdadera esencia. Muchas mujeres se descubren arrepentidas: “¿Por qué me corté tanto?”, “Este color no era para mi”, “Lo hice en un impulso y ahora no me reconozco”. Y esa incomodidad se suma al dolor original, en lugar de aliviarlo.

El cabello es mucho más que fibras que crecen en la cabeza. Es memoria, es identidad, es una extensión de nuestra historia. Cada mechón guarda símbolos invisibles de lo vivido. Por eso, cuando lo cambiamos desde el enojo, la tristeza o la desesperación, no siempre encontramos lo que buscamos. Porque lo que en realidad necesitamos no es un nuevo look, sino un abrazo, un tiempo de silencio, un espacio para sanar.

Respirar antes de actuar es también un acto de amor propio. Tomarse unos días para decidir, esperar a que las emociones bajen de intensidad, es la mejor manera de proteger tanto la imagen como el alma. Porque la moda —y el cabello como parte de ella— no debería ser un castigo ni un recordatorio de una mala decisión, sino un puente hacia la confianza y la armonía.

En lugar de recurrir a un cambio radical en medio de una crisis, hay caminos intermedios que pueden reconfortar: un peinado distinto, un tratamiento de hidratación o brillo, un recogido elegante que nos dé frescura sin alterar lo esencial. A veces, solo un toque de cuidado basta para levantar el ánimo sin comprometer nuestra identidad.

Cuando la tormenta interior pasa y llega un poco de serenidad, entonces sí, el cabello puede convertirse en símbolo de renacimiento. Un corte nuevo puede ser el reflejo de un ciclo cerrado; un color diferente, el anuncio de una etapa luminosa. Es en esos momentos, cuando la decisión nace del deseo genuino y no del impulso, que el cambio se transforma en celebración y no en arrepentimiento.

He visto en la peluquería rostros encenderse de alegría después de un cambio buscado con calma, y también he visto lágrimas de quienes se dejaron llevar por la prisa del dolor. Por eso mi consejo siempre es el mismo: el cabello no es un enemigo ni un campo de batalla, sino un aliado. Y como todo lo valioso, merece cuidado, paciencia y escucha.

Si estás pasando por un mal momento, antes de tomar una tijera o elegir un color, regalate un tiempo. Conversá con tu estilista, contale cómo te sentís, pedí algo suave, reversible, que te haga sentir abrazada y contenida. Y cuando el corazón esté más tranquilo, ahí sí, buscá ese gran cambio que hable de tu fortaleza y de tu capacidad de empezar de nuevo.

El cabello, como la vida, crece, se transforma, vuelve a empezar una y otra vez. No es necesario apresurarse ni castigarlo con decisiones nacidas en la tormenta. Mejor esperá a que llegue la calma, porque es en ese silencio donde se escucha la verdadera voz interior.

Y entonces, cuando decidas cambiar, lo harás desde la fuerza y no desde la herida, desde la esperanza y no desde la prisa. Así, cada mechón que cae será una página pasada, y cada reflejo en el espejo será un recordatorio de que supiste esperar, sanar y elegir el momento justo para florecer.

Al fin y al cabo, la belleza no está en la rapidez del cambio, sino en la profundidad de su significado.

