Blazer negro: cómo combinarlo en tres looks perfectos para ir al trabajo

La chaqueta tipo blazer o americana es un clásico imprescindible en cualquier guardarropa, junto con la camiseta blanca y los jeans azules. En este artículo, te mostramos cómo combinar un blazer negro para crear tres outfits distintos para la oficina , demostrando que no necesitas un armario enorme para verte elegante y a la moda.

Cada temporada, los blazers se transforman: se acortan, se alargan al estilo oversized o incluso se usan como mini vestidos. Aunque existen en múltiples colores, estampados y tejidos, el blazer negro sigue siendo la opción más versátil y elegante .

Un blazer negro es perfecto para cualquier ocasión: desde la oficina hasta una salida nocturna. Esta prenda no solo eleva un look básico con jeans, sino que también suaviza outfits más llamativos con lentejuelas o combina con ropa deportiva y leggings para un estilo urbano chic.

Tres combinaciones con blazer negro para la oficina

1. Blanco y negro: elegante y seguro

La combinación de blanco y negro nunca falla. Puedes llevar un blazer negro con camisa blanca holgada, pantalones negros tobilleros y zapatos mule a tono para un look estilizado. Para un toque extra de sofisticación, añade collares y gafas de sol.

image

2. Blazer negro con pantalón tipo chino

Otra opción es combinar el blazer con un pantalón chino entallado, ideal para un look moderno y profesional. Un ejemplo inspirado en la influencer Caroline Daur: pantalón beige, zapatos blancos de punta y mini cartera marrón. Este look se puede adaptar fácilmente según tu estilo personal.

image

3. Conjunto monocromático más blazer

El tercer look consiste en llevar un conjunto de dos piezas: falda y camisa o pantalón y top del mismo color. Añadir un blazer negro aporta sobriedad y contraste, logrando un outfit profesional y sofisticado.