Blazer negro: cómo combinarlo en tres looks perfectos para ir al trabajo

La chaqueta tipo blazer o americana es un clásico imprescindible en cualquier guardarropa, junto con la camiseta blanca y los jeans azules. En este artículo, te mostramos cómo combinar un blazer negro para crear tres outfits distintos para la oficina, demostrando que no necesitas un armario enorme para verte elegante y a la moda.
Blazers: un básico que se reinventa cada temporada
Cada temporada, los blazers se transforman: se acortan, se alargan al estilo oversized o incluso se usan como mini vestidos. Aunque existen en múltiples colores, estampados y tejidos, el blazer negro sigue siendo la opción más versátil y elegante.
Un blazer negro es perfecto para cualquier ocasión: desde la oficina hasta una salida nocturna. Esta prenda no solo eleva un look básico con jeans, sino que también suaviza outfits más llamativos con lentejuelas o combina con ropa deportiva y leggings para un estilo urbano chic.
Tres combinaciones con blazer negro para la oficina
1. Blanco y negro: elegante y seguro
La combinación de blanco y negro nunca falla. Puedes llevar un blazer negro con camisa blanca holgada, pantalones negros tobilleros y zapatos mule a tono para un look estilizado. Para un toque extra de sofisticación, añade collares y gafas de sol.
2. Blazer negro con pantalón tipo chino
Otra opción es combinar el blazer con un pantalón chino entallado, ideal para un look moderno y profesional. Un ejemplo inspirado en la influencer Caroline Daur: pantalón beige, zapatos blancos de punta y mini cartera marrón. Este look se puede adaptar fácilmente según tu estilo personal.
3. Conjunto monocromático más blazer
El tercer look consiste en llevar un conjunto de dos piezas: falda y camisa o pantalón y top del mismo color. Añadir un blazer negro aporta sobriedad y contraste, logrando un outfit profesional y sofisticado.