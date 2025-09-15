Conocé las cinco recetas más ricas y saludables para la primavera

La llegada de la primavera trae consigo días más largos, flores en cada esquina y, sobre todo, el deseo de comer más fresco y liviano. Para inspirarte en la cocina, le preguntamos a la Inteligencia artificial (IA) cuáles son las mejores recetas para disfrutar durante esta estación y sus respuestas combinan sabor, color y practicidad.

Nada mejor para aprovechar la fruta de temporada que una ensalada colorida. La IA recomienda mezclar frutillas, duraznos, uvas y kiwi con un toque de menta o albahaca. Un chorrito de miel o jugo de limón realza los sabores y convierte este plato en el aliado perfecto para el desayuno o la merienda.

2. Tarta salada de vegetales de estación

Zapallitos, espinaca, cebolla morada y queso fresco son la base de esta propuesta ligera. Con una masa fina y crocante, esta tarta es ideal para un almuerzo rápido o una comida al aire libre. Se puede servir tibia o fría, acompañada de hojas verdes.

3. Bruschettas de tomate cherry y albahaca

Las bruschettas nunca pasan de moda y son un infaltable en reuniones primaverales. Sobre rebanadas de pan tostado, coloca tomates cherry cortados, un toque de ajo, albahaca fresca y un hilo de aceite de oliva. Simples y llenas de color.

4. Smoothie verde energizante

La IA también sugiere una opción refrescante y saludable: un batido de espinaca, manzana verde, pepino y jengibre. Perfecto para las mañanas o después de hacer ejercicio, este smoothie ayuda a hidratarte y aporta vitaminas esenciales.

5. Helado casero de yogur y frutos rojos

Para cerrar con algo dulce y fresco, nada mejor que un helado de yogur natural con frutillas, moras o arándanos. Basta con mezclar el yogur con la fruta procesada, llevar al freezer y remover cada 30 minutos hasta lograr la textura deseada.