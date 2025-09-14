domingo 14 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cocina casera

Torta de aceite: cómo preparar pan chato indio

Una torta de aceite, o pan chato indio, con masa sencilla y dorada, ideal para acompañar el mate o hacer sándwiches. Versión al horno con ingredientes cotidianos.

Por María Morá
Pan chato indio: dorado parejo y miga tierna.

Pan chato indio: dorado parejo y miga tierna.

La torta de aceite -también llamada pan chato indio, o chapati- es un tentempié ideal para acompañar una merienda. Hecha de esta forma, con pocos ingredientes y un horneado corto, sale tierna por dentro y dorada por fuera, ¡para acompañar con dulce o salado!

Lee además
Pallares cremosos, oliva y limón para una ensalada fresca y rendidora.
Cocina saludable

Ensalada de legumbres: lista en 15 minutos
Budín de acelga: una receta fácil, rica y saludable para sumar a tu mesa.
Recetas

Budín de acelga: una receta fácil, rica y saludable para sumar a tu mesa

Ingredientes, rinde y tiempos

Ingredientes (8–10 piezas)

  • 400 g harina 000
  • 1 cdita sal
  • 1 cdita polvo de hornear
  • 60 ml aceite (oliva o neutro)
  • 220–240 ml agua tibia
  • Opcional: 1 cdita azúcar para realzar dorado

Tiempo total: 45–55 min · Rinde: 8–10 tortas chicas

Paso a paso

1) Mezcla y amasado

Unir harina, sal y polvo. Agregar aceite y agua de a poco hasta masa suave. Amasar 8–10 minutos.

2) Descanso

Tapar el bollo y descansar 15–20 minutos.

3) Dividir y estirar

Cortar 8–10 porciones. Estirar discos de 10–12 cm y pinchar con tenedor.

4) Horneado

Colocar en placa ligeramente aceitada. Hornear 10–12 min a 200–220 °C hasta dorar base y superficie.

Tips y variaciones

Toque cuyano

Un chorrito de aceite de oliva y pizca de sal gruesa antes de hornear.

A la sartén

Cocinar en sartén de fondo grueso 3–4 min por lado a fuego medio, tapando.

Temas
Seguí leyendo

¿Fin a la clásica limonada?: la nueva receta que combina frutas tropicales y hierbas aromáticas

Estos son los alimentos que podés volver a congelar después de haberlos descongelado

Budín de naranja sin harina ni azúcar: receta fácil, esponjosa y saludable

Tomaticán sanjuanino: receta fácil y casera

Tarta de acelga fácil: masa casera y opción con tapa comprada

Cómo hacer helado casero con solo 2 ingredientes y ¡sin licuadora!

Ensalada tibia de quinoa con zapallo y tomate

Menú liviano 3 días "estilo detox": ideas fáciles y mucha hidratación

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Pallares cremosos, oliva y limón para una ensalada fresca y rendidora.
Cocina saludable

Ensalada de legumbres: lista en 15 minutos

Por María Morá

Las Más Leídas

Violenta pelea a la salida de un boliche top de San Juan

Violenta pelea a la salida de un boliche "top" de San Juan

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente en moto: qué dice el último parte médico
Imágenes del accidente

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente en moto: qué dice el último parte médico

Ruta 20: brutal accidente frontal entre dos autos, ¿uno de los conductores iba alcoholizado?
En 9 de Julio

Ruta 20: brutal accidente frontal entre dos autos, ¿uno de los conductores iba alcoholizado?

Lo liberaron hace días por amenazas y volvió a caer: lo acusan de apuñalar a un vecino y dejarlo en grave estado
No para de delinquir

Lo liberaron hace días por amenazas y volvió a caer: lo acusan de apuñalar a un vecino y dejarlo en grave estado

Baja la temperatura en San Juan
Precaución y pronóstico

El viento desató incendios en dos departamentos de San Juan: ¿cómo estará el tiempo este domingo?

Te Puede Interesar

La chica gym que desafía la fuerza.
Sí se puede

Lucía, la chica gym que desafía la fuerza de los fierros con una panza de 6 meses

Por Antonella Letizia
La UNSJ y su expectativa en el Presupuesto 2026: pidió a Nación $233.000 millones
Solicitud

La UNSJ y su expectativa en el Presupuesto 2026: pidió a Nación $233.000 millones

Un hombre de 40 años murió mientras trabajaba en una fábrica
Investigación

Un hombre de 40 años murió mientras trabajaba en una fábrica

Los bemoles del Consejo de la Magistratura para la elección del sucesor de Quattropani
La Rosca

Los bemoles del Consejo de la Magistratura para la elección del sucesor de Quattropani

Virginia, con lentes oscuros, la gran organizadora de la foto.
Siempre presente

El nuevo rol del "alma" de la campaña ambiental del Central, y la "vara muy alta" que le dejó a su sucesora