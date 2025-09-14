Torta de aceite: cómo preparar pan chato indio

La torta de aceite -también llamada pan chato indio, o chapati- es un tentempié ideal para acompañar una merienda. Hecha de esta forma, con pocos ingredientes y un horneado corto, sale tierna por dentro y dorada por fuera, ¡para acompañar con dulce o salado!
Ingredientes, rinde y tiempos
Ingredientes (8–10 piezas)
- 400 g harina 000
- 1 cdita sal
- 1 cdita polvo de hornear
- 60 ml aceite (oliva o neutro)
- 220–240 ml agua tibia
- Opcional: 1 cdita azúcar para realzar dorado
Tiempo total: 45–55 min · Rinde: 8–10 tortas chicas
Paso a paso
1) Mezcla y amasado
Unir harina, sal y polvo. Agregar aceite y agua de a poco hasta masa suave. Amasar 8–10 minutos.
2) Descanso
Tapar el bollo y descansar 15–20 minutos.
3) Dividir y estirar
Cortar 8–10 porciones. Estirar discos de 10–12 cm y pinchar con tenedor.
4) Horneado
Colocar en placa ligeramente aceitada. Hornear 10–12 min a 200–220 °C hasta dorar base y superficie.
Tips y variaciones
Toque cuyano
Un chorrito de aceite de oliva y pizca de sal gruesa antes de hornear.
A la sartén
Cocinar en sartén de fondo grueso 3–4 min por lado a fuego medio, tapando.